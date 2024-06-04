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Как организовать эффективное взаимодействие подразделений внутри корпорации — конференция «Акселератора ФРИИ»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

19 июня в Москве пройдет конференция «Акселератора ФРИИ», посвященная корпоративным инновациям. Участники узнают, как повысить эффективность коммуникаций между HR, продакт-менеджерами и инноваторами для трансформации компании и внедрения новых подходов и технологий. Для участия нужна регистрация.

Как организовать эффективное взаимодействие подразделений внутри корпорации — конференция «Акселератора ФРИИ»
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Многие компании сталкиваются с трудностями в трансформации и внедрении новых подходов и технологий из-за отсутствия диалога между подразделениями. Желание руководителей и сотрудников действовать в одиночку и страх брать на себя ответственность за смелые решения приводит к стагнации и препятствует изменениям. На конференции «Акселератора ФРИИ» предлагается посмотреть на работу разных стримов в корпорации под другим углом. 

На мероприятии обсудят: 

  • как измерить эффект от инноваций;
  • как они меняют облик бизнеса; 
  • почему кадры — новая нефть цифровой экономики;
  • какую роль играют продакты и корпоративные предприниматели в компании;
  • какие компетенции сотрудников востребованы на рынке сегодня и почему.

В программе также заявлен нетворк, дискуссии и бизнес-баттлы с участием инноваторов, руководителей HR-направлений, CPO, СDTO и фаундеров и презентация обновленной концепции и визуальной айдентики Центра корпоративных инноваций «Акселератора ФРИИ».

Участие бесплатное. Подробнее о программе и регистрация — на сайте

Фото на обложке: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

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