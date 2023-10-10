«Точка» проведет масштабную конференцию по ВЭД

19 октября команда «Точки» проведет масштабную конференцию, посвященную внешнеэкономической деятельности. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Для участия нужна регистрация.
На конференции «Точка ВЭД» эксперты разберут ВЭД с трех сторон:
- платежи и банкинг;
- закупки;
- логистика и таможня.
Темы конференции будут интересны и опытным импортерам, и новичкам, которым только предстоит первая зарубежная поставка. Трансляции будут идти параллельно, поэтому у слушателей будет возможность выбрать тему, которая актуальнее всего. При этом всем купившим билет будет доступна запись конференции. Также участники смогут общаться с другими предпринимателями в закрытом чате, созданном «Точкой» специально для мероприятия.
Среди спикеров:
- Максим Спиридонов, сооснователь бизнес-клуба Reforma, экосистемы Wonder Family, образовательных проектов «Нетология», «Фоксфорд», Edmarket;
- Анатолий Семенов, генеральный директор Ассоциации параллельного импорта, заместитель председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям;
- Дмитрий Кутателадзе, директор по маркетингу компании «Рускон»;
- Иван Бойцов, руководитель «Авиасейлс для бизнеса»;
- Алексей Баранов, партнер в международном диджитал-агентстве MaxLink;
- Андрей Захарченко, основатель и СЕО компании Trades, основатель YouTube-канала «Главный импортер»;
- а также представители компаний «ПЭК», «Деловые линии», «ВЭД–Агент» и многие другие.
Всего на конференции выступят порядка 30 экспертов из области ВЭД, которые ответят на вопросы слушателей в прямом эфире.
Для всех гостей конференции приготовили розыгрыш, в котором можно получить бесплатный валютный контроль до конца года и стильный мерч от «Универмага Точки». А для тех, у кого есть счет в «Точке», будет возможность выиграть год бесплатного валютного контроля.
Фото на обложке: CHALLA_81 /
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