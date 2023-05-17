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В Москве стартовал конкурс для молодых граффити-художников

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Проект «Стены» запустил конкурс для граффити-художников в возрасте от 14 до 35 лет. Участникам предстоит разработать рисунок, который может украсить стены распределительных подстанций Россетей в Москве. 11 лучших работ впоследствии нанесут на эти стены.

В Москве стартовал конкурс для молодых граффити-художников

Принять участие в конкурсе могут студенты художественных направлений высших и средних специальных учебных заведений Москвы, представители столичного сообщества граффитистов, ученики и специалисты частных школ граффити, а также все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. 

На первом этапе конкурса участникам нужно выбрать на интерактивной карте поверхность, на которую они хотели бы нанести граффити. После этого — разработать макеты изображения с учетом размером и особенностей выбранной поверхности. Готовые работы рассмотрит экспертная комиссия и выберет три лучших макета на каждую из 11 поверхностей. Среди экспертов:

  • Михаил Левин, художник, директор Московской школы современного искусства;
  • Дмитрий Левочкин, художник, общественный деятель, президент Фонда поддержки и развития современного искусства и другие. 

На втором этапе москвичи путем голосования определят лучших среди финалистов. Художники, чьи работы наберут наибольшее количество голосов, станут победителями конкурса и нанесут свои граффити на стены распределительных подстанций Россетей. 

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку до 24 мая на сайте, загрузив портфолио и макеты.

«Стены» — один из 10 проектов, входящих в линейку офиса «Молодежь Москвы». Он реализуется при поддержке городского Комитета общественных связей и молодежной политики. Проект направлен на формирование сообщества уличных художников и привлечение их к оформлению арт-пространств и отдельных районов столицы.

Фото на обложке: sashafolly / Shutterstock

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