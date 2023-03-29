Стартовал всероссийский конкурс «К.О.Д.» для предпринимателей из креативных индустрий

«К.О.Д», или «Креативный образовательный десант», — первый всероссийский конкурс и образовательная программа для предпринимателей из креативных индустрий. Проекты победителей попадут на карту креативных проектов России, где их смогут увидеть потенциальные инвесторы и клиенты. Подать заявку можно до 20 апреля.

Принять участие в «К.О.Д.» могут представители 16 креативных индустрий со всей России в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо пройти быструю регистрацию на сайте и заполнить анкету — дополнительно можно прикрепить презентацию проекта и видеовизитку.

Все заявки будут оценивать эксперты образовательной программы конкурса. По итогам отбора лучшие проекты будут приглашены к участию в бесплатных очных образовательных интенсивах.

Образовательные интенсивы пройдут очно с 10 мая по 24 июля 2023 года в восьми городах: Хабаровске, Перми, Пскове, Туле, Владикавказе, Новосибирске, Екатеринбурге и Севастополе — по трем направлениям:

«Дизайн» — на этом треке участники узнают, как разработать оригинальный рыночный продукт. IT — этот трек поможет сделать проект технологичным и доступным. «Право» — этот трек даст понимание того, как закрепить результаты креативного труда за его автором и монетизировать разработку.

Знания, полученные на интенсивных, помогут предпринимателям упаковать свои креативные идеи в продукты, востребованные на рынке, адаптировать их под тренды и защитить авторство.

«У креативных индустрий обширнейшая география — в каждом регионе нашей страны можно найти сильные и новаторские проекты, уникальные идеи и концепции, креативных предпринимателей. И задача нашего проекта состоит в том, чтобы сделать их видимыми, показать, как включить их в жизнь регионов и страны. Основной путь здесь — обучение, выработка собственного опыта, основанного на практике. Для этого мы пригласили экспертов из креативных индустрий, чтобы они поделились своим опытом и знаниями с участниками», — Павел Перегудов, руководитель проекта «К.О.Д.».

Среди спикеров образовательных интенсивов в этом году:

Теххи Полонская, СЕО маркетингового агентства «Брусника»;

Вячеслав Береснев, исполнительный директор Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Alrii.ru;

Максим Дышлюк, управляющий партнер «Национального центра интеллектуального капитала»;

Олег Баранник, трекер корпоративных программ МШУ «Сколково»;

Светлана Завадская, коуч личной эффективности, карьерный коуч, эксперт по обучению и развитию, бизнес-тренер компании Team Training и другие.

Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнер конкурса — Livemaster, главная российская платформа и мобильное приложение для покупки и продажи авторских handmade-изделий.

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