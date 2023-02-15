Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс open source-проектов школьников и студентов

Организатор конкурса — Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ). Принять участие могут школьники и студенты, которые создают ПО с открытым кодом, дорабатывают уже существующие проекты или внедряют open source-решения в образовательные учреждения. Подать заявку можно на сайте до 24 марта.

Заявки на конкурс принимаются в трех направлениях:

трек «Создатели» — проекты молодых разработчиков, опубликованные в публичных репозиториях (GitHub или GitLab) под одной из свободных / открытых лицензий;

трек «Контрибьюторы» — для участников, сделавших значимый вклад в один из существующих open source- или open hardware-проектов;

трек «Внедрение» — для проектов, содержащих кейс и инструкцию по внедрению open source-решений в деятельность образовательного учреждения: школы, колледжа, университета.

В треке «Контрибьюторы» можно участвовать индивидуально, в двух других — как индивидуально, так и командой.

В этом году конкурс сопровождает акселерационная программа, в рамках которой участники разработают и опубликуют собственный open source-проект или предложат варианты доработки существующих проектов. До 24 марта для участников акселератора пройдут обучающие митапы, вебинары и мастер-классы.

Подведение итогов конкурсов состоится в апреле 2023 года. Результаты будут учитываться в конкурсе цифровых портфолио «Талант НТО» Кружкового движения — это значит, что победители-школьники смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие технологические вузы России.

Конкурс проводится Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ) при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения Российской Федерации, а также ведущих IT-компаний страны.

Экспертный совет конкурса состоит из представителей «Яндекса», Astra Linux, Кибершколы МГУ, «СКБ Контур», «Базальт СПО», SberCloud, «Ростелекома», «ЛинуксЦентра» и т.д.

Фото на обложке: photovibes / Shutterstock