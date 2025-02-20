В Москве прошел II Федеральный форум «Корпорации в цифре»

14 февраля в Москве состоялся II Федеральный форум «Корпорации в цифре», организованный Информационной группой ComNews при поддержке генерального партнера IBS и официальных партнеров, включая VK Tech, DION, «Сферу» и другие компании. Мероприятие собрало ведущих экспертов в области цифровизации корпораций, чтобы обсудить актуальные тренды и вызовы, с которыми сталкиваются компании в эпоху цифровой трансформации.

Форум открылся пленарной дискуссией на тему «Дело на триллион: рынок инсорсинга в РФ сравнялся с коммерческим ИТ-сектором. Что из этого следует?». Участники обсудили, стоит ли корпорациям развивать собственные цифровые решения и как распределять ИТ-бюджет между внутренними разработками и внешними подрядчиками. Среди спикеров были представители таких компаний, как «Росводоканал», «Газпромнефть-Цифровые решения», «СберТех», «Уралхим» и другие.

Одной из центральных тем форума стало обсуждение инсорсинга и аутсорсинга. Эксперты, включая представителей IBS, VK Tech и Programming Store, поделились опытом управления проектами с использованием как внутренних, так и внешних ресурсов. Особый интерес вызвал «баттл» между платформами DION и VK WorkSpace, где участники обсудили преимущества своих решений для корпоративных коммуникаций.

Сессия, посвященная коммерциализации внутрикорпоративных разработок, вызвала оживленную дискуссию. Участники, включая представителей «СберТех», «Росатома» и «Уралхима», обсудили, как выводить внутренние продукты на рынок и стоит ли создавать полноценные команды продаж для их продвижения. Особое внимание было уделено вопросам масштабирования и экспорта решений, разработанных внутри корпораций.

Еще одной важной темой форума стало будущее ERP-систем в условиях санкций и импортозамещения. Эксперты, включая представителей «Красцветмета», Cloud.ru и «Агроинвеста», обсудили, как компании адаптируют свои ИТ-системы после ухода SAP и какие решения могут заменить зарубежные платформы. Особое внимание было уделено гибридным стратегиям и интеграции с отечественными решениями, такими как 1С.

Форум подтвердил, что цифровизация остается одним из ключевых драйверов роста для корпораций, а успешная трансформация требует как внутренних усилий, так и сотрудничества с внешними партнерами.

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