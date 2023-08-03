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В Самаре пройдет хакатон для представителей креативной индустрии

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

19-20 августа в кластере «Станкозавод» в Самаре пройдет первый хакатон по развитию креативной экономики и повышению привлекательности города для туристов «Креатив на Волге». Принять участие могут предприниматели, представители творческих профессий и студенты из Самары и не только. Призовой фонд — 250 тысяч рублей.

В Самаре пройдет хакатон для представителей креативной индустрии

Подать заявку на хакатон могут как отдельные специалисты, так и команды до пяти человек. Из индивидуальных участников также сформируют команды. Всего будет 25 команд.

Участникам предстоит решить задачи в пяти треках на выбор: 

  1. Привлечение туристов в креативные кластеры. 
  2. Создание концепции сувенирного магазина креативного предпринимательства родом из Самары.
  3. Внедрение IT в улучшение гостевого опыта на территории кластеров города.
  4. Развитие комьюнити резидентов креативных кластеров.
  5. Образование в сфере креативных индустрий: креативный предприниматель.

С командами будут работать эксперты в сфере креативной экономики:

  • Антон Горовой, главный архитектор Megabudka; 
  • Павел и Юлия Степанцовы, основатели исследовательского агентства «Синопсис»;
  • Руслан Гончаров, commercial Head ONY Digital;
  • Павел Роговой, главный инженер «Велогород.Онлайн»;
  • Олег Ракитов, директор социокультурных программ ВЭБ.РФ ;
  • Ирина Михалькова, креативный директор MICE Excellence Forum;
  • Александр Красавцев, управляющий партнер института развития городов «Полис» и другие.

По итогам хакатона все участники получат призы и мерч, а победители в каждом треке — вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Подать заявку на участие можно на сайте до 4 августа включительно. 

Отдельная программа предусмотрена для гостей. Их ждут лекции и дискуссии на тему урбанистики, развлечения от спонсоров. Чтобы присоединиться к активностям, нужна регистрация.  

Организаторы «Креатива на Волге» — ивент-агентство «Мандариновая Лиса» и консалтинговая компания REC.

Фото на обложке: пресс-служба «Креатива на Волге»

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