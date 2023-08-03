В Самаре пройдет хакатон для представителей креативной индустрии

19-20 августа в кластере «Станкозавод» в Самаре пройдет первый хакатон по развитию креативной экономики и повышению привлекательности города для туристов «Креатив на Волге». Принять участие могут предприниматели, представители творческих профессий и студенты из Самары и не только. Призовой фонд — 250 тысяч рублей.

Подать заявку на хакатон могут как отдельные специалисты, так и команды до пяти человек. Из индивидуальных участников также сформируют команды. Всего будет 25 команд.

Участникам предстоит решить задачи в пяти треках на выбор:

Привлечение туристов в креативные кластеры. Создание концепции сувенирного магазина креативного предпринимательства родом из Самары. Внедрение IT в улучшение гостевого опыта на территории кластеров города. Развитие комьюнити резидентов креативных кластеров. Образование в сфере креативных индустрий: креативный предприниматель.

С командами будут работать эксперты в сфере креативной экономики:

Антон Горовой, главный архитектор Megabudka;

Павел и Юлия Степанцовы, основатели исследовательского агентства «Синопсис»;

Руслан Гончаров, commercial Head ONY Digital;

Павел Роговой, главный инженер «Велогород.Онлайн»;

Олег Ракитов, директор социокультурных программ ВЭБ.РФ ;

Ирина Михалькова, креативный директор MICE Excellence Forum;

Александр Красавцев, управляющий партнер института развития городов «Полис» и другие.

По итогам хакатона все участники получат призы и мерч, а победители в каждом треке — вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Подать заявку на участие можно на сайте до 4 августа включительно.

Отдельная программа предусмотрена для гостей. Их ждут лекции и дискуссии на тему урбанистики, развлечения от спонсоров. Чтобы присоединиться к активностям, нужна регистрация.

Организаторы «Креатива на Волге» — ивент-агентство «Мандариновая Лиса» и консалтинговая компания REC.

Фото на обложке: пресс-служба «Креатива на Волге»