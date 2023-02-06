«Российская креативная неделя» впервые пройдет в Татарстане

Форум «Российская креативная неделя — Татарстан» пройдет в Казани уже в этом году. Его проведение согласовали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и директор форума Марина Абрамова. Проработка проекта уже стартовала.

Форум может дать новый импульс для развития креативных индустрий Татарстана. «Один из наших приоритетов — это развитие национальной креативной экономики, которая основана на человеческом капитале и историко-культурном наследии народов России. Мы готовы совместно с коллегами поддерживать креативное предпринимательство и творческие индустрии», — сказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

По мнению Марины Абрамовой, «Российская креативная неделя — Татарстан» поможет креативному бизнесу региона осознать новые ниши, местным предпринимателям сделать свой интеллектуальный продукт конкурентным, а также масштабировать существующие проекты. Все это в целом будет способствовать увеличению доли креативной составляющей в экономике.

Директор форума также отметила, что в Татарстане активно развиваются креативные индустрии: «Республика в 2022 году вошла в тройку лидеров вместе с Москвой и Петербургом по числу поданных заявок на Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий, а в шорт-лист вошли сразу три представителя от региона. В 2020-2021 гг. выручка компаний, задействованных в креативных индустриях Татарстана, составила 142 млрд рублей».

«Российская креативная неделя» проводится с 2020 года, это крупнейшее федеральное событие в сфере креативных индустрий. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны, является одним из ключевых двигателей институциональных изменений креативных индустрий в России, в реализации экономического, научного и технологического потенциала страны.

В числе организаторов — АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз, Президентский фонд культурных инициатив.

Фото на обложке: Marina Rich / Shutterstock