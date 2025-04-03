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PR News приглашает на курс «PR + HR: измерение внутренних коммуникаций»

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

PR News открывает набор на курс «PR + HR: измерение внутренних коммуникаций» для HR-специалистов, PR-менеджеров и руководителей компаний. Полученные знания помогут системно развивать HR-бренд работодателя, улучшать взаимодействие в команде и укреплять репутацию компании на рынке. Присоединиться к курсу можно до 18 апреля включительно.

PR News приглашает на курс «PR + HR: измерение внутренних коммуникаций»
  1. Партнеры

Сегодня, когда большинство сотрудников считают доверие к работодателю ключевым фактором для трудоустройства, развивать HR-бренд так же важно, как и продукт компании. Как это делать правильно — расскажут на курсе «PR + HR: измерение внутренних коммуникаций».

Среди основных тем:

  • как провести всестороннюю оценку HR-бренда;
  • какие методы и подходы из PR-практики могут быть полезны для создания сильного HR-бренда;
  • как пиарщику использовать знакомый инструментарий для решения задач по направлениям HR и внутриком;
  • как повысить эффективность внутренних коммуникаций и укрепить позитивный медиаобраз компании.

По итогам курса слушатели получат широкий набор инструментов, которые помогут:

  • провести всестороннюю оценку HR-бренда компании;
  • эффективно работать с отзывами и мнением сотрудников;
  • внедрить корпоративные ценности и миссию в повседневную деятельность;
  • научиться оценивать эффективность внутрикома;
  • использовать передовые кейсы и лучшие практики для решения реальных бизнес-задач.

Занятия пройдут в онлайн-формате 14, 16, 21 и 23Урок доступен только в составе тарифов Расширенный и Максимальный апреля 2025 года. Каждый урок рассчитан на один час. Подробности и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Campaign Creators / Unsplash

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