PR News приглашает на курс «PR + HR: измерение внутренних коммуникаций»
PR News открывает набор на курс «PR + HR: измерение внутренних коммуникаций» для HR-специалистов, PR-менеджеров и руководителей компаний. Полученные знания помогут системно развивать HR-бренд работодателя, улучшать взаимодействие в команде и укреплять репутацию компании на рынке. Присоединиться к курсу можно до 18 апреля включительно.
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Сегодня, когда большинство сотрудников считают доверие к работодателю ключевым фактором для трудоустройства, развивать HR-бренд так же важно, как и продукт компании. Как это делать правильно — расскажут на курсе «PR + HR: измерение внутренних коммуникаций».
Среди основных тем:
- как провести всестороннюю оценку HR-бренда;
- какие методы и подходы из PR-практики могут быть полезны для создания сильного HR-бренда;
- как пиарщику использовать знакомый инструментарий для решения задач по направлениям HR и внутриком;
- как повысить эффективность внутренних коммуникаций и укрепить позитивный медиаобраз компании.
По итогам курса слушатели получат широкий набор инструментов, которые помогут:
- провести всестороннюю оценку HR-бренда компании;
- эффективно работать с отзывами и мнением сотрудников;
- внедрить корпоративные ценности и миссию в повседневную деятельность;
- научиться оценивать эффективность внутрикома;
- использовать передовые кейсы и лучшие практики для решения реальных бизнес-задач.
Занятия пройдут в онлайн-формате 14, 16, 21 и 23 апреля 2025 года. Каждый урок рассчитан на один час. Подробности и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Campaign Creators /
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