PR News приглашает на курс «PR + HR: измерение внутренних коммуникаций»

PR News открывает набор на курс «PR + HR: измерение внутренних коммуникаций» для HR-специалистов, PR-менеджеров и руководителей компаний. Полученные знания помогут системно развивать HR-бренд работодателя, улучшать взаимодействие в команде и укреплять репутацию компании на рынке. Присоединиться к курсу можно до 18 апреля включительно.

Сегодня, когда большинство сотрудников считают доверие к работодателю ключевым фактором для трудоустройства, развивать HR-бренд так же важно, как и продукт компании. Как это делать правильно — расскажут на курсе «PR + HR: измерение внутренних коммуникаций».

Среди основных тем:

как провести всестороннюю оценку HR-бренда;

какие методы и подходы из PR-практики могут быть полезны для создания сильного HR-бренда;

как пиарщику использовать знакомый инструментарий для решения задач по направлениям HR и внутриком;

как повысить эффективность внутренних коммуникаций и укрепить позитивный медиаобраз компании.

По итогам курса слушатели получат широкий набор инструментов, которые помогут:

провести всестороннюю оценку HR-бренда компании;

эффективно работать с отзывами и мнением сотрудников;

внедрить корпоративные ценности и миссию в повседневную деятельность;

научиться оценивать эффективность внутрикома;

использовать передовые кейсы и лучшие практики для решения реальных бизнес-задач.

Занятия пройдут в онлайн-формате 14, 16, 21 и 23 Урок доступен только в составе тарифов Расширенный и Максимальный апреля 2025 года. Каждый урок рассчитан на один час. Подробности и регистрация — на сайте.