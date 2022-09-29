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Интернет-издание «Лайкни» запустило рейтинг известности SMM-компаний

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Интернет-издание «Лайкни» в четвертый раз запускает рейтинг известности SMM-агентств. Подать заявку может любая компания, которая оказывает услуги SMM-продвижения. Участие бесплатное.  

Интернет-издание «Лайкни» запустило рейтинг известности SMM-компаний
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Респондентам нужно назвать 10 SMM-компаний, наиболее популярных на рынке, и оценить их известность по пятибалльной шкале. Респонденты — это компании, принимающие участие в опросе, по результатам которого сформируется итоговая таблица рейтинга.

Этапы рейтинга:

  1. Голосование респондентов: 2-30 сентября 2022 года.
  2. Подсчет итогового балла: 1-31 октября 2022 года.
  3. Подведение итогов рейтинга: 1 ноября.

Рейтинг известности — это:

  • возможность SMM-компаниям заявить или напомнить о себе на страницах профильного интернет-издания. На протяжении всех этапов рейтинг получает дополнительный охват благодаря информационной поддержке партнеров и спонсоров;
  • выбрать поставщика услуг и ориентироваться среди многообразия SMM-агентств, опираясь на мнение профессионалов.

Подать заявку можно до 30 сентября на сайте

Фото на обложке: Marvin Meyer / Unsplash

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