Интернет-издание «Лайкни» запустило рейтинг известности SMM-компаний

Интернет-издание «Лайкни» в четвертый раз запускает рейтинг известности SMM-агентств. Подать заявку может любая компания, которая оказывает услуги SMM-продвижения. Участие бесплатное.

Респондентам нужно назвать 10 SMM-компаний, наиболее популярных на рынке, и оценить их известность по пятибалльной шкале. Респонденты — это компании, принимающие участие в опросе, по результатам которого сформируется итоговая таблица рейтинга.

Этапы рейтинга:

Голосование респондентов: 2-30 сентября 2022 года. Подсчет итогового балла: 1-31 октября 2022 года. Подведение итогов рейтинга: 1 ноября.

Рейтинг известности — это:

возможность SMM-компаниям заявить или напомнить о себе на страницах профильного интернет-издания. На протяжении всех этапов рейтинг получает дополнительный охват благодаря информационной поддержке партнеров и спонсоров;

выбрать поставщика услуг и ориентироваться среди многообразия SMM-агентств, опираясь на мнение профессионалов.

Подать заявку можно до 30 сентября на сайте.

Фото на обложке: Marvin Meyer / Unsplash