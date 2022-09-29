Интернет-издание «Лайкни» запустило рейтинг известности SMM-компаний

Интернет-издание «Лайкни» в четвертый раз запускает рейтинг известности SMM-агентств. Подать заявку может любая компания, которая оказывает услуги SMM-продвижения. Участие бесплатное.
Респондентам нужно назвать 10 SMM-компаний, наиболее популярных на рынке, и оценить их известность по пятибалльной шкале. Респонденты — это компании, принимающие участие в опросе, по результатам которого сформируется итоговая таблица рейтинга.
Этапы рейтинга:
- Голосование респондентов: 2-30 сентября 2022 года.
- Подсчет итогового балла: 1-31 октября 2022 года.
- Подведение итогов рейтинга: 1 ноября.
Рейтинг известности — это:
- возможность SMM-компаниям заявить или напомнить о себе на страницах профильного интернет-издания. На протяжении всех этапов рейтинг получает дополнительный охват благодаря информационной поддержке партнеров и спонсоров;
- выбрать поставщика услуг и ориентироваться среди многообразия SMM-агентств, опираясь на мнение профессионалов.
Подать заявку можно до 30 сентября на сайте.
Фото на обложке: Marvin Meyer /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Подборка Telegram-каналов, которые помогут выстраивать правильные коммуникации сегодня
- 2 Поворот на Восток: как российскому бизнесу найти возможности в Китае
- 3 «Все в моей одежде»: 5 идей для продвижения фэшн-бренда
- 4 Как открыть филиал компании в Испании: опыт маркетингового агентства
- 5 Небанальные скиллы маркетолога: этому не учат на курсах по маркетингу
ВОЗМОЖНОСТИ
30 сентября 2022
30 сентября 2022
30 сентября 2022