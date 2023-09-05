Стартапы познакомятся с инвесторами на конкурсе питчей hh Ventures

HR-tech и Edtech-стартапы поделятся бизнес-инициативами в новом формате питчей Let’s Pitch . Формат разработали и запустили венчурный фонд hh Ventures и венчурная компания Startech.vc. Конкурс проводится среди стартапов России, СНГ и Центральной Азии.

Что такое Let’s Pitch

Let’s Pitch — это конкурс питчей, в котором стартаперы соревнуются за внимание наставников: опытных инвесторов и экспертов венчурного рынка. В ходе совместной работы наставники помогут участникам проработать питчи и выберут самые сильные проекты.

Зачем участвовать

Победитель и финалисты конкурса получат конструктивные советы и развернутую обратную связь по проектам от ключевых представителей hh.ru.

Никита Бугров, руководитель вертикали «Инновации» в hh.ru: «Сейчас hh.ru — самый крупный джоб-борд в России и третий в мире по трафику. Мы видим свое будущее в том, чтобы помогать клиентам закрывать большее количество "болей", связанных с human capital management, а не только самую важную задачу найма для компаний и поиска новой работы для людей. Мы не стремимся сделать все продукты сами и лучше всех, поэтому мы инвестируем в стартапы. Цель этого Let's Pitch, как и других мероприятий, которые мы проводим, — привлечь внимание предпринимателей к доменам HRTech, EdTech и показать, что на рынке есть профессиональный инвестор, который готов поддерживать проекты инвестициями».

Павел Чернов, основатель и CEO проекта wibedo, победитель первого конкурса Let’s Pitch: «Для нас конкурс был полезен и с точки зрения навыка, и с точки зрения обратной связи, и с точки зрения результата. Победа дала возможность встретиться с топ-менеджерами hh.ru, включая CEO. Встречи с ними дали ответы из первых уст на вопросы, которые ты вряд ли мог бы найти на страницах vc или habr, а еще крутые инсайты. Большая ценность была также в том, что мы попали на венчурные радары фонда hh.ru и других инвесторов, которые обращались к нам после конкурса. Даже если ты не финалист или победитель, ты все равно в воронке, тебя увидели».

Как проходит отбор

К участию приглашаются стартапы стадий pre-seed, seed, seed+ и более поздних. Эксперты распределят стартапы по уровню зрелости, развития и капитализации. Таким образом, фаундеры будут соревноваться с участниками в своем «классе».

В ходе заочного отбора эксперты конкурса выберут 32 стартапа, которые распределятся между 4 наставниками согласно своему уровню. Менторы вместе с участниками проведут всестороннюю проработку проектов и питчей.

Результаты совместной работы фаундеры покажут в финале конкурса Let’s Pitch 28 сентября. Участникам предстоит сразиться в 4 тематических раундах.

В каждый следующий раунд по решению жюри пройдет лишь половина участников, а в финальный раунд — лучшие 4 проекта.

Кроме эпичных питч-баттлов зрителей ожидает выступление звездного спикера, венчурный квиз, знакомство с экосистемой hh.ru и возможность выбрать победителя конкурса зрительских симпатий среди полуфиналистов.





Наставниками и менторами Let’s Pitch станут Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink, Никита Бугров, руководитель вертикали «Инновации» в hh.ru, Елена Гаврина, Client Journey Owner (CJO) в «Альфа-Банке», а также Никита Ражев, руководитель группы по работе со стартапами в Yandex Cloud.

Стать участником или зрителем и узнать подробности можно по ссылке. Заявки на участие принимаются до 18 сентября включительно.

Об организаторах

hh ventures — венчурный фонд крупнейшей в России платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. hh.ru уже инвестировал в такие проекты, как YouDo, HRLink, Dream Job и Edstein. Конкурс Let’s Pitch проходит в партнерстве с венчурной компанией Startech.vc, на счету которой 60 акселерационных программ и более 650 пилотов среди выпускников.

hh.ru — российская платформа онлайн-рекрутинга, среднее дневное количество вакансий на которой в течение 2022 года составило свыше 870 тысяч. hh.ru разрабатывает и внедряет собственные решения на основе машинного обучения и искусственного интеллекта. Аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и включена в реестр аккредитованных ИТ-компаний России.





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