Фаундеры стартапов смогут «продать» свои проекты за полторы минуты на Let's Pitch

15 марта пройдет онлайн-конкурс Let's Pitch — конкурс питчей, в котором предприниматели соревнуются за внимание опытных инвесторов и экспертов венчурного рынка. На выступление участникам дается всего полторы минуты. Организатор — hh ventures совместно с венчурной компанией Startech.vc.
Кто может принять участие
Принять участие конкурсе могут проекты любых стадий в EdTech- и HRTech направлениях.
Как будет проходить конкурс
В первом раунде за 70 секунд участникам предстоит рассказать, как и какую проблему решает их проект, во втором — за 90 секунд убедить инвесторов выбрать именно их.
Прошедшие в третий этап проекты дополнительно должны за 90 секунд ответить на вопрос, какие ценности и синергии они способны придать HR-экосистеме hh.ru.
В финал выйдут только четыре стартапа, которые смогут доказать рентабельность и конкурентоспособность своих идей меньше чем за пять минут.
Зачем участвовать
Победитель и финалисты конкурса получат шанс привлечь инвестиции от hh ventures, конструктивные советы и развернутую обратную связь по проектам от заместителя генерального директора hh.ru Дмитрия Сергиенкова, директора по продукту hh.ru Максима Евдокимова, руководителя вертикали инноваций hh.ru Никиты Бугрова, , а также пообщаться со стартап-комьюнити hh.ru после завершения конкурса.
Зрителей же помимо питчей ожидает выступление Андрея Крылова, CEO сервиса автоматизации HR-процессов Skillaz, венчурный квиз с наградой за выигрыш, знакомство с HR-экосистемой hh.ru и возможность выбрать победителя конкурса зрительских симпатий среди полуфиналистов.
Чтобы принять участие в Let's Pitch, нужно подать заявку до 6 марта 2023 года. Эксперты выберут 32 проекта.
Фото на обложке: Headway /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Навыки — это новая валюта: как HR-tech стартапы меняют представления о найме
- 2 hh.ru проведет встречу для предпринимателей на тему HRtech
- 3 Как вывести цифровой продукт на зарубежные рынки: пять шагов на примере Дубая
- 4 Агентство Setters получило российский бизнес edtech-стартапа Laoshi
- 5 Без вложений, команды и инвестиций: как уйти из найма и открыть собственное агентство. Часть 1
ВОЗМОЖНОСТИ
24 февраля 2023
26 февраля 2023
28 февраля 2023