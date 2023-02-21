Фаундеры стартапов смогут «продать» свои проекты за полторы минуты на Let's Pitch

15 марта пройдет онлайн-конкурс Let's Pitch — конкурс питчей, в котором предприниматели соревнуются за внимание опытных инвесторов и экспертов венчурного рынка. На выступление участникам дается всего полторы минуты. Организатор — hh ventures совместно с венчурной компанией Startech.vc.

Кто может принять участие

Принять участие конкурсе могут проекты любых стадий в EdTech- и HRTech направлениях.

Как будет проходить конкурс

В первом раунде за 70 секунд участникам предстоит рассказать, как и какую проблему решает их проект, во втором — за 90 секунд убедить инвесторов выбрать именно их.

Прошедшие в третий этап проекты дополнительно должны за 90 секунд ответить на вопрос, какие ценности и синергии они способны придать HR-экосистеме hh.ru.

В финал выйдут только четыре стартапа, которые смогут доказать рентабельность и конкурентоспособность своих идей меньше чем за пять минут.

Зачем участвовать

Победитель и финалисты конкурса получат шанс привлечь инвестиции от hh ventures, конструктивные советы и развернутую обратную связь по проектам от заместителя генерального директора hh.ru Дмитрия Сергиенкова, директора по продукту hh.ru Максима Евдокимова, руководителя вертикали инноваций hh.ru Никиты Бугрова, , а также пообщаться со стартап-комьюнити hh.ru после завершения конкурса.

Зрителей же помимо питчей ожидает выступление Андрея Крылова, CEO сервиса автоматизации HR-процессов Skillaz, венчурный квиз с наградой за выигрыш, знакомство с HR-экосистемой hh.ru и возможность выбрать победителя конкурса зрительских симпатий среди полуфиналистов.

Чтобы принять участие в Let's Pitch, нужно подать заявку до 6 марта 2023 года. Эксперты выберут 32 проекта.

Фото на обложке: Headway / Unsplash