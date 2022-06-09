В Москве пройдет саммит по ИИ Machines Can See 2022

В программе — серия научных и прикладных выступлений о применении технологий компьютерного зрения, соревнование по анализу данных и церемония присоединения новых компаний к «Кодексу этики искусственного интеллекта».

1 июля 2022 года пройдет ежегодный саммит по искусственному интеллекту Machines Can See 2022, организованный компанией VisionLabs — одним из лидеров в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения.

Главная тема саммита в этом году — синергия науки и практики для создания удобных и полезных сервисов с помощью технологий ИИ. Спикерами научного трека выступят исследователи Минсу Чо (доцент Пхоханского университета науки и технологии в Южной Корее), Силинь Чен, (профессор Института вычислительных технологий Китайской академии наук), Евгений Бурнаев (руководитель Центра прикладного ИИ Сколтеха) и другие.

Также в рамках Machines Can See 2022 запущено научное соревнование по анализу данных с призовым фондом 600 тыс. рублей. Перед участниками стоит задача создать точный и быстрый верификатор моделей транспорта по изображениям, при этом тестовые выборки отличаются разнообразием по географии производителей и типу транспорта.

В деловой программе с успешными кейсами применения ИИ-технологий выступят представители крупнейших компаний:

Сергей Барсуков, АО «Гринатом»;

Александр Гаценко, «Газпромнефть-цифровые решения»;

Жанна Ермолина, Московский метрополитен;

Вадим Кулубеков, АФК «Система»;

Сергей Меркулов, Segezha Group;

Радик Мусин, УЦСБ;

Роман Тимаев, X5 Group;

Андрей Шурыгин, ПАО Сбербанк;

Сергей Яковлев, ПАО МТС, и другие.

В программе саммита состоится церемония подписания «Кодекса этики искусственного интеллекта» новыми участниками проекта. К меморандуму уже присоединилось более 50 компаний, среди которых «Яндекс», VK, ПАО «Газпромнефть», ПАО «Ростелеком», «СколТех» и другие.

Завершит Machines Can See панельная дискуссия по теме «Будущее цифровых сервисов», на которой спикеры обсудят, как запускать масштабные проекты с оплатой по лицу и использовать технологии компьютерного зрения для пользы бизнеса и клиентов.

Участие в саммите бесплатное. Регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Liu zishan / Shutterstock