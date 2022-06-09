В Москве пройдет саммит по ИИ Machines Can See 2022

1 июля 2022 года пройдет ежегодный саммит по искусственному интеллекту Machines Can See 2022, организованный компанией VisionLabs — одним из лидеров в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения.
В программе — серия научных и прикладных выступлений о применении технологий компьютерного зрения, соревнование по анализу данных и церемония присоединения новых компаний к «Кодексу этики искусственного интеллекта».
Главная тема саммита в этом году — синергия науки и практики для создания удобных и полезных сервисов с помощью технологий ИИ. Спикерами научного трека выступят исследователи Минсу Чо (доцент Пхоханского университета науки и технологии в Южной Корее), Силинь Чен, (профессор Института вычислительных технологий Китайской академии наук), Евгений Бурнаев (руководитель Центра прикладного ИИ Сколтеха) и другие.
Также в рамках Machines Can See 2022 запущено научное соревнование по анализу данных с призовым фондом 600 тыс. рублей. Перед участниками стоит задача создать точный и быстрый верификатор моделей транспорта по изображениям, при этом тестовые выборки отличаются разнообразием по географии производителей и типу транспорта.
В деловой программе с успешными кейсами применения ИИ-технологий выступят представители крупнейших компаний:
- Сергей Барсуков, АО «Гринатом»;
- Александр Гаценко, «Газпромнефть-цифровые решения»;
- Жанна Ермолина, Московский метрополитен;
- Вадим Кулубеков, АФК «Система»;
- Сергей Меркулов, Segezha Group;
- Радик Мусин, УЦСБ;
- Роман Тимаев, X5 Group;
- Андрей Шурыгин, ПАО Сбербанк;
- Сергей Яковлев, ПАО МТС, и другие.
В программе саммита состоится церемония подписания «Кодекса этики искусственного интеллекта» новыми участниками проекта. К меморандуму уже присоединилось более 50 компаний, среди которых «Яндекс», VK, ПАО «Газпромнефть», ПАО «Ростелеком», «СколТех» и другие.
Завершит Machines Can See панельная дискуссия по теме «Будущее цифровых сервисов», на которой спикеры обсудят, как запускать масштабные проекты с оплатой по лицу и использовать технологии компьютерного зрения для пользы бизнеса и клиентов.
Участие в саммите бесплатное. Регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Liu zishan /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Открыта регистрация на конференцию по промышленному дизайну Design Day 2050
- 2 В Москве пройдет форум «Российская креативная неделя»
- 3 Конференция на Марсе, виртуальный концерт и совещание у костра: как провести мероприятие в метавселенной
- 4 Открыта регистрация на форум о будущем интернета Youth RIGF-2022
- 5 Universal University приглашает на дни открытых дверей в апреле
ВОЗМОЖНОСТИ
10 июня 2022