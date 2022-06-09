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В Москве пройдет саммит по ИИ Machines Can See 2022

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

1 июля 2022 года пройдет ежегодный саммит по искусственному интеллекту Machines Can See 2022, организованный компанией VisionLabs — одним из лидеров в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения.

В программе — серия научных и прикладных выступлений о применении технологий компьютерного зрения, соревнование по анализу данных и церемония присоединения новых компаний к «Кодексу этики искусственного интеллекта».

В Москве пройдет саммит по ИИ Machines Can See 2022
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Главная тема саммита в этом году — синергия науки и практики для создания удобных и полезных сервисов с помощью технологий ИИ. Спикерами научного трека выступят исследователи Минсу Чо (доцент Пхоханского университета науки и технологии в Южной Корее), Силинь Чен, (профессор Института вычислительных технологий Китайской академии наук), Евгений Бурнаев (руководитель Центра прикладного ИИ Сколтеха) и другие.

Также в рамках Machines Can See 2022 запущено научное соревнование по анализу данных с призовым фондом 600 тыс. рублей. Перед участниками стоит задача создать точный и быстрый верификатор моделей транспорта по изображениям, при этом тестовые выборки отличаются разнообразием по географии производителей и типу транспорта.

В деловой программе с успешными кейсами применения ИИ-технологий выступят представители крупнейших компаний:

  • Сергей Барсуков, АО «Гринатом»;
  • Александр Гаценко, «Газпромнефть-цифровые решения»;
  • Жанна Ермолина, Московский метрополитен;
  • Вадим Кулубеков, АФК «Система»;
  • Сергей Меркулов, Segezha Group;
  • Радик Мусин, УЦСБ;
  • Роман Тимаев, X5 Group;
  • Андрей Шурыгин, ПАО Сбербанк;
  • Сергей Яковлев, ПАО МТС, и другие.

В программе саммита состоится церемония подписания «Кодекса этики искусственного интеллекта» новыми участниками проекта. К меморандуму уже присоединилось более 50 компаний, среди которых «Яндекс», VK, ПАО «Газпромнефть», ПАО «Ростелеком», «СколТех» и другие.

Завершит Machines Can See панельная дискуссия по теме «Будущее цифровых сервисов», на которой спикеры обсудят, как запускать масштабные проекты с оплатой по лицу и использовать технологии компьютерного зрения для пользы бизнеса и клиентов.

Участие в саммите бесплатное. Регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Liu zishan / Shutterstock

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