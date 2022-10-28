«Росбанк» и Impact Hub Moscow представили интерактивную карту инклюзивных проектов в России

«Росбанк» и Impact Hub Moscow представили интерактивную карту действующих инклюзивных проектов на территории РФ. Релиз приурочен к пятилетию акселерационной программы «Начни иначе», которая помогает инклюзивным организациям достигать социально значимых бизнес-целей и увеличивать вклад в решение проблем людей из уязвимых групп.

Главная задача интерактивной карты — рассказать общественности о деятельности инклюзивных предпринимателей, а также продемонстрировать масштаб их социального воздействия. Для самих участников размещение на карте — еще одна возможность заявить о своем проекте, а также найти новых клиентов и привлечь внимание потенциальных партнеров.

На данный момент на карте собрано 27 социальных предприятий из 17 городов России — это выпускники первых четырех лет программы. В декабре список предприятий будет пополнен выпускниками текущего юбилейного пятого потока «Начни иначе». Проекты, представленные на платформе, работают по трем направлениям инклюзии: помощь людям с инвалидностью, помощь людям старшего возраста, а также обеспечение социального равенства.

Важно, что резидентами карты могут стать не только выпускники акселерационной программы «Росбанка» и Impact Hub Moscow, но и другие представители сферы инклюзивного предпринимательства.

Чтобы получить размещение, бизнесу необходимо заполнить заявку на лендинге проекта, а также подтвердить соответствие следующим критериям:

бизнес создает продукты и услуги в сфере инклюзии;

осуществляет деятельность на протяжении года и более.

«Для популяризации данного рынка важно не только повышать профессиональные навыки социальных предпринимателей, но и работать с общественным мнением, влияя на потребительское поведение, делая его более осознанным. Мы задумывали интерактивную карту как площадку для продвижения инклюзивных инициатив, но в будущем, возможно, она помимо прочего внесет вклад в создание маркировки социальных проектов, на которую будет ориентироваться массовый потребитель», — рассказала Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы «Росбанка».

«Сегодня в общественном сознании нет единого представления о том, что такое инклюзивный бизнес и в чем заключается его ценность для социума. Чтобы популяризировать это направление деятельности и сделать инклюзию привычной и повседневной, мы запустили первый в России ресурс, на котором планируется собрать всех представителей сферы инклюзивного предпринимательства. Так Росбанк и Impact Hub Moscow отвечают на вызовы текущего времени и стремятся помочь социальным предпринимателям стать заметнее и привлекательнее для широкой общественности», — сказала директор и сооснователь Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая.

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