Продолжается соревнование по распознаванию произведений искусства по фотографии от Codenrock

ML-соревнование Masters of Arts: ML Challenge продлится до 31 января. Участвовать можно одиночно, так и в команде до трех человек.
Задача Masters of Arts: ML Challenge — определить произведение искусства по фотографии. Это скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, инсталляция или архитектура. Для этого нужно точно настроить алгоритм распознавания. В качестве метрики выбран mean Average Precision (mAP).
Результаты участников отражаются в лидерборде, который формируется в режиме реального времени. Каждый получит сертификат об участии.
Регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Denis Kuvaev /
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