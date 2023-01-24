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Продолжается соревнование по распознаванию произведений искусства по фотографии от Codenrock

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

ML-соревнование Masters of Arts: ML Challenge продлится до 31 января. Участвовать можно одиночно, так и в команде до трех человек.  

Продолжается соревнование по распознаванию произведений искусства по фотографии от Codenrock
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Задача Masters of Arts: ML Challenge — определить произведение искусства по фотографии. Это скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, инсталляция или архитектура. Для этого нужно точно настроить алгоритм распознавания. В качестве метрики выбран mean Average Precision (mAP).

Результаты участников отражаются в лидерборде, который формируется в режиме реального времени. Каждый получит сертификат об участии.

Регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Denis Kuvaev / Shutterstock

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