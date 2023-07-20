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Стартовал прием заявок на конкурс инноваций для медиаиндустрии

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Технологический конкурс в сфере медиа «Медиаиндустрия» проводит Агентство инноваций Москвы. Принять участие могут разработчики решений для создания разнообразного мультимедийного контента и инновационного оборудования для съемок и записи звука. Победители получат возможность внедрить свое решение в инфраструктуру ведущих игроков рынка и городскую среду.

Стартовал прием заявок на конкурс инноваций для медиаиндустрии

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Партнеры «Медиаиндустрии», среди которых — «Газпром ЦПС», «МТС» и «Октава» и другие, ищут решения для создания широкого спектра мультимедийного и развлекательного контента — от видео и аудио до продуктов в сфере дополненной и виртуальной реальности — а также инновационное оборудование для съемок и записи звука.

Программа конкурса будет включать консультации, питч-сессии, нетворкинг, индивидуальные встречи с партнерами конкурса и посещение их производственных площадок. Закончится «Медиаиндустрия» демо-днем, на котором перед инвесторами выступят более 10 перспективных стартапов. По итогам питчей лучшие решения получат возможность внедрения в инфраструктуру ведущих игроков рынка и городскую среду.

Для участия в конкурсе нужна регистрация до 26 июля. В анкете важно описать детали и преимущества своего решения или прототипа.

Фото на обложке: kckate16 / Shutterstock

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