Какие мессенджеры используют учителя, ученики и их родители в России — исследование

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) провела исследование того, какие мессенджеры учителя, ученики и их родители чаще всего используют и как именно.

Согласно результатам, в топ-три самых популярных мессенджеров входят WhatsApp, Telegram и «VK Мессенджер».

Среди школьников широкое распространение получил «VK Мессенджер»: они активно пользуются соцсетью «Вконтакте», и им удобнее и привычнее общаться внутри одной платформы со знакомым интерфейсом и функциональностью. По интенсивности использования среди родителей Viber уступает мессенджерам WhatsApp, Telegram и «VK Мессенджеру».

Чаще всего мессенджеры используются учителями для текстового общения — как в личных сообщениях (86,7% респондентов), так и в групповых чатах (76,5%). Реже используются голосовые сообщения и создание сообществ. Востребованными функциями мессенджеров также являются отправка и получение файлов (63,1% респондентов) и аудиозвонки (44,3%). Чуть меньше используются видеозвонки (31,4%).

Самые распространенные запросы: возможность отправлять большие по объему учебные материалы (72,9% опрошенных учителей), возможность использовать только один мессенджер для коммуникаций (72,5%) и возможность бесшовного перехода в электронный дневник и журнал (71,8%).

Для родителей, как и для учителей, наиболее актуальным является запрос на сокращение количества используемых инструментов: 74,7% опрошенных родителей хотели бы иметь возможность перехода из мессенджера в электронный дневник и журнал, 70,6% — использовать для коммуникации по учебным вопросам один мессенджер, а не переключаться между различными платформами.

Пользователям важен уровень безопасности мессенджеров. 55,5% опрошенных родителей отметили, что их беспокоит уровень безопасности мессенджера, который использует их ребенок. При этом 70,6% учителей заявили, что беспокоятся за безопасность данных в мессенджерах, которые используют для работы.

Учителя и родители дополнительно отмечают, что для них важно, где именно хранятся данные — в России или за рубежом. 65% учителей и 50% родителей отметили, что предпочли бы, чтобы данные детей и учеников хранились в России. При этом, по мнению родителей, 86% учеников все равно, где хранятся их данные.

Фото на обложке: Kaspars Grinvalds / Shutterstock