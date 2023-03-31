Jobby запускает исследование на тему того, как российский бизнес использует метавселенные в HR

Агентство Jobby совместно с агентством Kometa и изданием RB.RU проводит исследование того, как часто и каким образом в России используют метавселенные для решения HR-задач. Пройти опрос можно до 10 апреля.

С помощью метавселенных компании могут решить ряд вопросов в HR-сфере — от улучшения коммуникации между отделами и в целом сотрудниками до продвижения бренда работодателя. Но пользуются ли они этими возможностями?

Команда агентства Jobby пока не нашла подобные кейсы ни на российском, ни зарубежном рынках, поэтому приглашает российские компании присоединиться к исследованию и совместно найти ответ на этот вопрос.

Цель исследования — понять, насколько сейчас метавселенные популярны и эффективны с точки зрения решения HR-задач на российском рынке и видят ли эксперты отрасли в них потенциал для использования в будущем.

Чтобы присоединиться к исследованию, нужно пройти по ссылке и ответить на восемь вопросом — это займет не больше пяти минут. Результаты будут представлены на встрече в метавселенной Pixity, куда будут приглашены все участники опроса.

Фото на обложке: The7Dew / Shutterstock