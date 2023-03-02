Открыт набор во второй сезон преакселератора MGIMO Ventures

MGIMO Ventures — программа по основам технологического предпринимательства для проектов ранних стадий. Подать заявку могут студенты, молодые специалисты и проектные команды не только из МГИМО, но и других вузов России. Участие бесплатное.

Чтобы стать участником преакселератора, необходимо иметь технологический проект любого направления на стадии идеи или прототипа. Пройти в MGIMO Ventures могут как команды, так и отдельные участники. Программа продлится восемь недель, основная часть которой пройдет в онлайн-формате.

Стартапы, прошедшие отбор в преакселератор, получат:

личного трекера-наставника;

доступ к большому нетворкинг-сообществу Startech.vc, образовательным вебинарам, лекциям и воркшопам;

экспертные консультации в формате как индивидуальных, так и групповых встреч;

поддержку в поиске релевантных специалистов в команду;

возможность выиграть гранты и привлечь инвестиции.

«Для Startech.vc очень важно вносить свой вклад в развитие бизнес-образования в российских университетах. Мы очень рады продуктивному сотрудничеству с МГИМО. Первый сезон преакселератора прошел очень успешно и показал большой интерес студентов к созданию собственных технологических проектов на базе одного из ведущих вузов страны. Преакселератор активно развивается, и в этому году мы планируем усилить программу, чтобы быть максимально полезными для команд», — поделился Олег Линников, генеральный директор Startech.vc, управляющий партнер фонда Startech.Partners.

Студентам, которым не удастся пройти отбор в преакселератор или у которых еще нет идеи проекта, откроется уникальная бесплатная возможность стать слушателем образовательного блока и частью команд участников программы в зависимости от своих компетенций.

По окончании программы финалисты выступят на масштабном Demo Day, где смогут презентовать свои проекты аудитории инвесторов, профильных экспертов, представителей МГИМО и крупных компаний.

Подать заявку на участие можно до 26 марта 2023 года включительно на сайте.

Преакселератор реализуется при поддержке Эндаумента МГИМО в партнерстве с венчурной компанией Startech.vc в рамках программы государственной поддержки университетов «Приоритет 2030».

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