Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Партнеры
Партнеры

Открыт набор во второй сезон преакселератора MGIMO Ventures

Партнеры
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

MGIMO Ventures — программа по основам технологического предпринимательства для проектов ранних стадий. Подать заявку могут студенты, молодые специалисты и проектные команды не только из МГИМО, но и других вузов России. Участие бесплатное. 

Открыт набор во второй сезон преакселератора MGIMO Ventures

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Чтобы стать участником преакселератора, необходимо иметь технологический проект любого направления на стадии идеи или прототипа. Пройти в MGIMO Ventures могут как команды, так и отдельные участники. Программа продлится восемь недель, основная часть которой пройдет в онлайн-формате.

Стартапы, прошедшие отбор в преакселератор, получат:

  • личного трекера-наставника;
  • доступ к большому нетворкинг-сообществу Startech.vc, образовательным вебинарам, лекциям и воркшопам;
  • экспертные консультации в формате как индивидуальных, так и групповых встреч;
  • поддержку в поиске релевантных специалистов в команду;
  • возможность выиграть гранты и привлечь инвестиции.

«Для Startech.vc очень важно вносить свой вклад в развитие бизнес-образования в российских университетах. Мы очень рады продуктивному сотрудничеству с МГИМО. Первый сезон преакселератора прошел очень успешно и показал большой интерес студентов к созданию собственных технологических проектов на базе одного из ведущих вузов страны. Преакселератор активно развивается, и в этому году мы планируем усилить программу, чтобы быть максимально полезными для команд», — поделился Олег Линников, генеральный директор Startech.vc, управляющий партнер фонда Startech.Partners.

Студентам, которым не удастся пройти отбор в преакселератор или у которых еще нет идеи проекта, откроется уникальная бесплатная возможность стать слушателем образовательного блока и частью команд участников программы в зависимости от своих компетенций.

По окончании программы финалисты выступят на масштабном Demo Day, где смогут презентовать свои проекты аудитории инвесторов, профильных экспертов, представителей МГИМО и крупных компаний.

Подать заявку на участие можно до 26 марта 2023 года включительно на сайте

Преакселератор реализуется при поддержке Эндаумента МГИМО в партнерстве с венчурной компанией Startech.vc в рамках программы государственной поддержки университетов «Приоритет 2030».

Фото на обложке: smith371 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Запустили FoodTech-проект и сервис автомойки для АЗС: финалисты StartupDrive — об итогах участия в акселераторе
  2. 2 «Академия инноваторов» приглашает начинающих предпринимателей в программу развития стартапов
  3. 3 Как запустить корпоративный стартап — опыт менеджера
  4. 4 Участники акселератора «Носороги НТИ» представят свои продукты на демо-дне
  5. 5 В Москве состоится демо-день программы Global Partners Program 2.0
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

03 марта 2023

Startup Tour 2023 Казань

03 марта 2023

Конкурс грантов от МШУ Сколково

06 марта 2023

Лаборатория инноваций MedLab

Все ВОЗМОЖНОСТИ