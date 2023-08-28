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Идет набор в международный акселератор MGIMO Ventures Tashkent

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

MGIMO Ventures Tashkent — международный акселератор для стартапов от стадии MVP, которые стремятся масштабировать технологию на рынке Узбекистана и других стран. Основная часть программы пройдет в онлайн-формате. Подать заявку можно до 10 сентября. Участие бесплатное.

Идет набор в международный акселератор MGIMO Ventures Tashkent

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Принять участие в MGIMO Ventures Tashkent могут проекты, развивающиеся в областях FinTech, EdTech, AgroTeсh, FoodTech, MedTech, LingvoTech, LegalTech, HR-tech и GovTech, а также стартапы, разрабатывающие решения для E-commerce, Tourism/Events, SaaS и Business Intelligence. Всего в программу попадут 15 стартапов.

В рамках акселератора организаторы помогут стартапам повысить бизнес-метрики, вывести продукт на рынок Узбекистана (и не только), познакомиться с технологической экосистемой страны и подготовить к сотрудничеству с местными крупными компаниями. Стартапам из Узбекистана окажут поддержку в развитии проектов как на внутреннем рынке Республики, так и в выходе на внешний рынок.

В течение MGIMO Ventures Tashkent стартапы смогут:

  • глубоко проработать бизнес-процессы с личными трекерами;
  • принять участие в экспертных сессиях в формате консультаций с практикующими экспертами из разных отраслей бизнеса и встречах с представителями крупных компаний для обсуждения потенциального сотрудничества и запуска пилотных проектов;
  • завести полезные контакты и обменяться опытом с другими проектами;
  • получить доступ к сообществу успешных предпринимателей и освещение деятельности проекта в СМИ.

Demo Day, на котором финалисты представят результаты работы, состоится очно в декабре в Ташкенте с возможностью участия в онлайн-формате.

Подать заявку и получить подробную информацию можно на сайте

Программа реализуется на базе филиала МГИМО в Ташкенте в рамках программы «Приоритет 2030» и в партнерстве с Эндаументом МГИМО и венчурной компанией Startech.vc.

Партнер и оператор программы — компания Startech.vc, которая успешно реализовала уже более 70 программ для технологических проектов. Также партнерами акселератора стали платформа Yandex Cloud и IT Park Узбекистана.

Фото на обложке: Kadagan / Shutterstock

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