Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Партнеры
Партнеры

В Москве пройдет Mice Excellence Forum 2022

Партнеры
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

27-29 октября состоится Mice Excellence Forum — событие для профессионалов индустрии деловых и корпоративных мероприятий, специалистов по HR, PR и GR, отельеров, технологических и транспортных провайдеров. Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие около 500 человек.

В Москве пройдет Mice Excellence Forum 2022
RB рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

«Слоган MEF этого года: “Выход есть!”, а для нахождения выходов нужно общаться друг с другом. За время пандемии и последующих за ней потрясений мы убедились,  что в сложные времена важно не прятаться, а быть рядом с клиентами и партнерами. Мы прикладываем сейчас тройные усилия, чтобы привлечь к участию в B2B-воркшопе таких поставщиков услуг, которые помогут заказчикам справиться с их запросами», — сказала Татьяна Конакова, операционный директор Mice Excellence Forum 2022.

Среди спикеров форума — эксперты Mice-индустрии. Так, Александр Чулок, российский прогнозист, международный эксперт по классическому форсайту,  расскажет про глобальные тренды 2030 года сквозь призму форсайта. А Борис Альхимович, управляющий партнер Redday, поделится своим мнением, как это может отразиться на всей индустрии организации мероприятий.

Алексей Вальков, директор ПМЭФ, и Артем Дрыгант, идейный вдохновитель «Ural HR-форум», выступят в сессии «Мероприятия как бренды», где обсудят возможность создания уникальных мероприятий, поддержание лояльности аудитории и влияние бренда организатора на успех события.

Нелли Давыдова, руководитель направления социального и регионального развития Ассоциации развития корпоративного спорта, Анастасия Штыкова, руководитель направления внутренних и внешних коммуникаций Департамента безопасности Сбербанка, а также эксперты из «Сибура», InBody, «Интелспорта» расскажут, почему сейчас важно развивать программы корпоративного здоровья.

В программе также такие темы, как безопасность данных, специфика работы с государственными компаниями как заказчиками мероприятий, эффективная презентация услуг организаторам мероприятий и другие.

Участие бесплатное. Более подробная информация и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Pressmaster / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Москве пройдет конференция SАTCOMRUS 2022
  2. 2 «СберУниверситет» проведет конференцию о трендах в образовании
  3. 3 На CNews Forum 2022 обсудят тенденции развития ИКТ-отрасли в России и мире
  4. 4 На «Неделе фасилитации 2022» расскажут о современных практиках работы с командами
  5. 5 Зачем метавселенные бизнесу, обсудят на встрече от агентств 2L и ITCOMMS
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

17 октября 2022

GreenTech Startup Booster

19 октября 2022

Всероссийский конкурс по агрогенетике для школьников старших классов «Иннагрика»

19 октября 2022

«Лучшие практики наставничества»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

ФАС проверит маркетплейсы и ритейлеров после жалоб о завышенных ценах на армейское снаряжение

Новости

У OBI сменился собственник в результате рейдерского захвата — Forbes

Колонки

Должен ли работодатель содействовать военкоматам при вручении повестки работнику?

Новости

Михаил Фридман заявил о готовности безвозмездно передать Украине контроль над местным «Альфа-банком»

Колонки

Как переводить деньги в Европу из России в 2022 году?