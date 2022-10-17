В Москве пройдет Mice Excellence Forum 2022

27-29 октября состоится Mice Excellence Forum — событие для профессионалов индустрии деловых и корпоративных мероприятий, специалистов по HR, PR и GR, отельеров, технологических и транспортных провайдеров. Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие около 500 человек.

«Слоган MEF этого года: “Выход есть!”, а для нахождения выходов нужно общаться друг с другом. За время пандемии и последующих за ней потрясений мы убедились, что в сложные времена важно не прятаться, а быть рядом с клиентами и партнерами. Мы прикладываем сейчас тройные усилия, чтобы привлечь к участию в B2B-воркшопе таких поставщиков услуг, которые помогут заказчикам справиться с их запросами», — сказала Татьяна Конакова, операционный директор Mice Excellence Forum 2022.

Среди спикеров форума — эксперты Mice-индустрии. Так, Александр Чулок, российский прогнозист, международный эксперт по классическому форсайту, расскажет про глобальные тренды 2030 года сквозь призму форсайта. А Борис Альхимович, управляющий партнер Redday, поделится своим мнением, как это может отразиться на всей индустрии организации мероприятий.

Алексей Вальков, директор ПМЭФ, и Артем Дрыгант, идейный вдохновитель «Ural HR-форум», выступят в сессии «Мероприятия как бренды», где обсудят возможность создания уникальных мероприятий, поддержание лояльности аудитории и влияние бренда организатора на успех события.

Нелли Давыдова, руководитель направления социального и регионального развития Ассоциации развития корпоративного спорта, Анастасия Штыкова, руководитель направления внутренних и внешних коммуникаций Департамента безопасности Сбербанка, а также эксперты из «Сибура», InBody, «Интелспорта» расскажут, почему сейчас важно развивать программы корпоративного здоровья.

В программе также такие темы, как безопасность данных, специфика работы с государственными компаниями как заказчиками мероприятий, эффективная презентация услуг организаторам мероприятий и другие.

Участие бесплатное. Более подробная информация и регистрация — на сайте.

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