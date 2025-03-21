Москва станет площадкой для обсуждения будущего интернета на V Молодежном цифровом форуме
2 апреля 2025 года в Национальном центре «Россия» пройдет V Молодежный цифровой форум (Youth RIGF 2025). Мероприятие, организованное Центром глобальной ИТ-кооперации при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде, соберет молодых специалистов, студентов, предпринимателей, а также экспертов, представителей бизнеса и государственных структур.
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Основными темами форума станут цифровая трансформация науки, развитие молодежного предпринимательства в ИТ-сфере, формирование русского цифрового культурного кода и социализация нового поколения в интернете. Особое внимание будет уделено вопросам кибербезопасности детей и молодежи. В рамках пленарной сессии Альянса по защите детей в цифровой среде участники обсудят современные угрозы и стратегии их предотвращения.
«Наша цель — объединить усилия для создания безопасной цифровой среды, где каждый ребенок сможет учиться, развиваться и творить без угроз», — отмечает председатель Альянса Елизавета Белякова.
В программе форума также запланирована церемония вручения премий Альянса «За безопасное цифровое детство», «Цифровизация во благо» и «За лучший молодежный технологический проект».
Youth RIGF проводится с 2021 года и уже стал площадкой для диалога между молодежью, экспертами и представителями власти. «На форуме молодые специалисты могут поделиться своими идеями с теми, кто принимает решения в своих областях. Это способствует включению молодежи в обсуждение цифровых инициатив страны», — подчеркивает директор Центра глобальной ИТ-кооперации Вадим Глущенко.
Форум пройдет в гибридном формате: офлайн и онлайн. Участие бесплатное, регистрация открыта до 25 марта на сайте. Возрастная категория — 12+.
Фото на обложке: pixabay.com
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