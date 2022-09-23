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Открыта регистрация на онлайн-хакатон MORE.Tech 4.0 от ВТБ

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

7-9 октября 2022 года пройдет MORE.Tech 4.0 — 40-часовой онлайн-хакатон для тех, кто хочет погрузиться в командное решение актуальных ИТ-задач ВТБ с треками по веб-разработке и работе с данными под менторством опытных экспертов банка. Призовой фонд — 1,1 млн рублей.

Открыта регистрация на онлайн-хакатон MORE.Tech 4.0 от ВТБ

Первый трек — Web. Участникам предстоит разработать веб-сервис с элементами геймификации для вовлечения сотрудников банка ВТБ во внутрикорпоративные активности:

  • работа с мотивацией и вовлеченностью сотрудников;
  • создание профессиональных комьюнити;
  • формирование культурного фундамента внутри компании;
  • развитие HR-Brand как ИТ-компании.

Главная страница веб-сервиса должна содержать информацию по проекту: цель, участники, механизмы начисления и списания NFT-сертификатов и монет Digital Ruble, предстоящие активности.

Второй трек — Data. Участники разработают профильную ленту бизнес-новостей. ВТБ обслуживает более 1 млн предприятий среднего и малого бизнеса. Это тысячи бухгалтеров, специалистов по кадрам, управленцев и т. д. В современном быстро меняющемся мире им сложно уследить за всеми трендами и изменениями новостной повестки в своей сфере деятельности, не утопая в потоке информации.

Появляется потребность в разработке сервиса, способного проводить анализ новостей для каждой отдельной роли и выделять из них самое важное.

Необходимо проанализировать выборку из несвязанных между собой каналов информации и выделить самые важные для клиента две-три новости. То есть, основываясь на заданной роли сотрудника, предлагать релевантные результаты не только по ключевым словам, но и по сути текста.

Участников хакатона ждут:

  • призовой фонд 1,1 млн рублей, который разделят между собой лучшие команды двух треков;
  • практические кейсы от ВТБ;
  • мерч, ценные подарки;
  • возможность попасть в команду банка;
  • знакомства с интересными людьми и экспертами ВТБ.

 Принять участие могут разработчики, аналитики, дизайнеры в возрасте от 18 лет. 

Подробная информация и регистрация на сайте. Подать заявку можно до 3 октября.

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock

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