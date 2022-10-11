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Идет прием заявок в акселерационную программу МГУ имени М.В. Ломоносова

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Экономический факультет, бизнес-инкубатор и научный парк Московского университета запускают акселерационную программу для технологических проектов из разных областей. Участие бесплатное. 

Идет прием заявок в акселерационную программу МГУ имени М.В. Ломоносова

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Принять участие в программе могут авторы проектов на любой стадии развития — от идеи до первых продаж — а также те, кто пока не имеет своего продукта, но готов присоединиться к одной из команд. Еще одно из условий — участники должны быть студентами, аспирантами, выпускниками и сотрудниками российских вузов.

В программе акселератора: 

  • тренинги и деловые игры по продажам, маркетингу, финансам и упаковке проекта;
  • индивидуальная командная работа с личным бизнес-трекером;
  • знакомство с индустриальными партнерами из профильных отраслей;
  • DemoDay с возможностью получить инвестиции на развитие проекта.

По итогам программы лучшие проекты получат дополнительные меры поддержки.

Заявку на участие можно подать до 15 октября на сайте.

Научный парк МГУ — это более 11500 кв.м. помещений, 140 арендаторов — малых и средних научно-технических и сервисных предприятий, работающих на его территории, и более 2500 сотрудников.

Бизнес-инкубатор МГУ является подразделением Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и работает по принципу бизнес-акселератора. Это лучшая возможность для бизнес-проектов довести идею до продукта без лишних ошибок, привлечь инвестиции и получить экспертную и менторскую поддержку.

Бизнес-инкубатор МГУ является одним из лидеров в России по капитализации резидентов и выпускников. Три его выпускника вошли в топ-50 российских стартапов по версии RSR. 

Фото на обложке: EvgenySHCH / Shutterstock

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