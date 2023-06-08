Стартует MUIV.LAB 2023: компании с импортозамещающими b2b-решениями смогут масштабироваться и получить инвестиции

MUIV.LAB — программа для стартапов и уже работающих на рынке компаний, разрабатывающих аналоги зарубежных технологических решений, от венчурной компаний Startech.vc и Московского университета им. С.Ю. Витте. По ее итогам участники масштабируются и получат инвестиции. Подать заявку можно до 23 июня.
Принять участие в MUIV.LAB 2023 могут технологические компании, разрабатывающие импортозамещающие b2b-решения в сферах кибербезопасности, телекоммуникаций и обработки данных, медицинских технологий и бизнес-приложений. Основные требования к проектам:
- российское ПО;
- наличие продаж;
- готовность к масштабированию;
- укомплектованная команда;
- оформленное общество с ограниченной ответственностью (ООО).
Программа пройдет в течение трех месяцев, в ходе которых компании вместе с менторами и экспертами в области развития бизнеса проработают дорожную карту масштабирования на российском рынке. Также участники MUIV.LAB 2023 встретятся с представителями крупных корпораций и партнерами программы для определения возможностей сотрудничества. Зрелым стартапам с сильным трекшеном помогут привлечь инвестиции.
Особенность MUIV.LAB 2023 — реальная возможность предложить продукт enterprise-сегменту. Программа предоставляет доступ к целевым запросам корпораций, помогает кастомизировать решение под их нужды, а также обеспечивает полное сопровождение до фактического внедрения решения в ИТ-ландшафт клиента.
Программа проходит в партнерстве с hh.ru, Московским центром инновационных технологий в здравоохранении, «ВсеИнструменты.ру», «Мегафоном», «Яндекс.Облако» и «Московским кредитным банком».
Фото на обложке: dotshock /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Участники акселератора «Начни иначе» пройдут бесплатное обучение и смогут выиграть гранты на развитие
- 2 Открыт прием заявок во второй сезон акселерационной программы MGIMO Ventures
- 3 Найти клиентов и выйти на международный рынок: идет прием заявок в программу GoGlobal
- 4 5 шагов к корпоративному акселератору: опыт банка
- 5 ФРИИ инвестирует до 200 млн рублей в стартапы
ВОЗМОЖНОСТИ
08 июня 2023
10 июня 2023
11 июня 2023