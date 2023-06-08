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Стартует MUIV.LAB 2023: компании с импортозамещающими b2b-решениями смогут масштабироваться и получить инвестиции

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

MUIV.LAB — программа для стартапов и уже работающих на рынке компаний, разрабатывающих аналоги зарубежных технологических решений, от венчурной компаний Startech.vc и Московского университета им. С.Ю. Витте. По ее итогам участники масштабируются и получат инвестиции. Подать заявку можно до 23 июня.

Стартует MUIV.LAB 2023: компании с импортозамещающими b2b-решениями смогут масштабироваться и получить инвестиции
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Принять участие в MUIV.LAB 2023 могут технологические компании, разрабатывающие импортозамещающие b2b-решения в сферах кибербезопасности, телекоммуникаций и обработки данных, медицинских технологий и бизнес-приложений. Основные требования к проектам: 

  • российское ПО;
  • наличие продаж;
  • готовность к масштабированию;
  • укомплектованная команда;
  • оформленное общество с ограниченной ответственностью (ООО).  

Программа пройдет в течение трех месяцев, в ходе которых компании вместе с менторами и экспертами в области развития бизнеса проработают дорожную карту масштабирования на российском рынке. Также участники MUIV.LAB 2023 встретятся с представителями крупных корпораций и партнерами программы для определения возможностей сотрудничества. Зрелым стартапам с сильным трекшеном помогут привлечь инвестиции.  

Особенность MUIV.LAB 2023 — реальная возможность предложить продукт enterprise-сегменту. Программа предоставляет доступ к целевым запросам корпораций, помогает кастомизировать решение под их нужды, а также обеспечивает полное сопровождение до фактического внедрения решения в ИТ-ландшафт клиента. 

Программа проходит в партнерстве с hh.ru, Московским центром инновационных технологий в здравоохранении, «ВсеИнструменты.ру», «Мегафоном», «Яндекс.Облако» и «Московским кредитным банком». 

Фото на обложке: dotshock / Shutterstock

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