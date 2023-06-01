Участники акселератора «Начни иначе» пройдут бесплатное обучение и смогут выиграть гранты на развитие

«Росбанк» и Impact Hub Moscow ведут прием заявок в бизнес-акселератор «Начни иначе» для инклюзивных социальных предпринимателей. Участники программы бесплатно пройдут образовательную программу и получат возможность выиграть гранты на развитие. Общий размер грантов — 1,15 млн рублей.

Принять участие в акселераторе могут участвовать как социальные предприниматели, так и НКО, в том числе те, которые еще только задумываются о предпринимательской деятельности. Важно, чтобы проект реализовывался организацией, имеющей статус юридического лица, или индивидуальным предпринимателем, а его руководитель был совершеннолетним. Работать организация может в любом регионе РФ.

Программа пройдет в течение 10 недель. Все время обучения участников будут сопровождать опытные трекеры, которые помогут систематизировать бизнес-процессы и составить план развития организации. В этом году трекеры будут фокусироваться на устойчивости организаций в условиях постоянно меняющихся реалий: сохранение и развитие команды, финансовая стабильность и рост, развитие и масштабирование проектов, новый подход к коммуникационным стратегиям и многое другое.

Акселератор поможет выявить зоны роста, проанализировать рынок и найти ниши для развития и масштабирования, изучить новые подходы к развитию команды и коммуникации с клиентами и благополучателями. Участники программы смогут посмотреть на свою операционную деятельность под другим углом и при необходимости полностью перестроить бизнес-модель.

Прием заявок открыт до 11 июня. Регистрация — на сайте.

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