Кружковое движение НТИ запустило конкурс для наставников

Онлайн-конкурс «Наставник Таланта» призван отметить работу наставников, которые помогают в становлении будущих технологических лидеров страны. Победители получат индивидуальные приглашения на курсы повышения квалификации и мероприятия Кружкового движения НТИ и его партнеров, а также будут включены в кадровый резерв движения в качестве экспертов.

Принять участие в конкурсе могут наставники старше 16 лет, вовлекающие школьников в технологическую сферу через различные форматы: Национальную технологическую олимпиаду (НТО), хакатоны, акселераторы, проектную работу и т.д.

Механизм конкурса и методики отбора лучших наставников основаны на опыте проведения конкурса «Талант НТО», а также многолетнем опыте работы Кружкового движения с наставниками НТО и технологических кружков во всех регионах страны. В конкурсе представлены следующие номинации (участвовать можно в нескольких):

«Программирование на Python»;

«Искусственный интеллект»;

«Решение комплексных инженерных задач»;

«Программная робототехника»;

«Информационная безопасность»;

«Проектная деятельность»;

«Программирование на C/C++»;

«Разработка бизнес-приложений»;

«Электроника».

Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистрироваться на платформе «Талант» до 30 ноября 2023 года и загрузить свои достижения. В зачет идут дипломы олимпиад, конкурсов, проектных школ, хакатонов, конференций и других мероприятий — подробный список есть в каждой из номинаций конкурса.

Наставник также может предложить мероприятие для внесения его в список учитывающихся событий. Это может быть как мероприятие, которое он сам организует для школьников или других наставников, так и внешнее событие, которое он считает подходящим по содержанию компетенции. Достижениями для наставника будут и пройденные им обучающие курсы, опубликованные на GitHub репозитории, помощь участникам системы Stack Overflow и т.д.

Победители и призеры конкурса «Наставник Таланта» получат индивидуальные приглашения на курсы повышения квалификации и значимые мероприятия от Кружкового движения НТИ и его партнеров, а также будут включены в кадровый резерв Кружкового движения в качестве экспертов будущих событий всероссийского масштаба.

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