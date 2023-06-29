Кружковое движение НТИ запустило конкурс для наставников

Онлайн-конкурс «Наставник Таланта» призван отметить работу наставников, которые помогают в становлении будущих технологических лидеров страны. Победители получат индивидуальные приглашения на курсы повышения квалификации и мероприятия Кружкового движения НТИ и его партнеров, а также будут включены в кадровый резерв движения в качестве экспертов.
Принять участие в конкурсе могут наставники старше 16 лет, вовлекающие школьников в технологическую сферу через различные форматы: Национальную технологическую олимпиаду (НТО), хакатоны, акселераторы, проектную работу и т.д.
Механизм конкурса и методики отбора лучших наставников основаны на опыте проведения конкурса «Талант НТО», а также многолетнем опыте работы Кружкового движения с наставниками НТО и технологических кружков во всех регионах страны. В конкурсе представлены следующие номинации (участвовать можно в нескольких):
- «Программирование на Python»;
- «Искусственный интеллект»;
- «Решение комплексных инженерных задач»;
- «Программная робототехника»;
- «Информационная безопасность»;
- «Проектная деятельность»;
- «Программирование на C/C++»;
- «Разработка бизнес-приложений»;
- «Электроника».
Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистрироваться на платформе «Талант» до 30 ноября 2023 года и загрузить свои достижения. В зачет идут дипломы олимпиад, конкурсов, проектных школ, хакатонов, конференций и других мероприятий — подробный список есть в каждой из номинаций конкурса.
Наставник также может предложить мероприятие для внесения его в список учитывающихся событий. Это может быть как мероприятие, которое он сам организует для школьников или других наставников, так и внешнее событие, которое он считает подходящим по содержанию компетенции. Достижениями для наставника будут и пройденные им обучающие курсы, опубликованные на GitHub репозитории, помощь участникам системы Stack Overflow и т.д.
Победители и призеры конкурса «Наставник Таланта» получат индивидуальные приглашения на курсы повышения квалификации и значимые мероприятия от Кружкового движения НТИ и его партнеров, а также будут включены в кадровый резерв Кружкового движения в качестве экспертов будущих событий всероссийского масштаба.
Фото на обложке: fizkes /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Стартапы в химической области смогут получить до 1 млрд рублей на запуск продукта
- 2 Стартует бесплатная образовательная программа по краудфандингу для социальных предпринимателей
- 3 Российские импакт-стартапы получат поддержку от фонда «Навстречу переменам»
- 4 Стартапы смогут запитчить проекты заинтересованным инвесторам в рамках ALT Investment Conf 2023
- 5 ФРИИ и «МойСклад» ищут B2B-стартапы в области автоматизации торговли и производства
ВОЗМОЖНОСТИ
30 июня 2023
30 июня 2023
30 июня 2023