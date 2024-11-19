АРБ и NBJ объявили дату проведения Национальной банковской премии 2024

Ассоциация российских банков (АРБ) и редакция Национального банковского журнала (NBJ) сообщили дату проведения церемонии награждения победителей Национальной банковской премии 2024. Она состоится 17 декабря в Москве в «Event-ХОЛЛ ИнфоПространстве».

Национальная банковская премия впервые была вручена в 2004 году. Это профессиональная награда, которой отмечаются успехи компаний, работающих на финансовом рынке России. Определение лауреатов проводится через открытое интернет-голосование. Окончательные итоги подводит экспертный совет премии.

1 ноября стартовало открытое интернет-голосование за номинантов Национальной банковской премии 2024. Голосование завершится 10 декабря, а итоговые результаты объявят 17 декабря на торжественной церемонии награждения.

Номинанты этого года — «Альфа-Банк», банк «ДOМ.РФ», банк «ВTБ», «Газпромбанк», Сбербанк, «Цифра Банк», коммерческий банк «Хлынов», «Свой банк», «ПСБ Банк», банк «Зенит», «Металлинвестбанк», «ББР Банк», «Первоуральскбанк», «Совкомбанк» и другие.

Регистрация участников и дополнительная информация о мероприятии — на сайте.