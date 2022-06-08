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В России проходит неделя IT-донора

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Всероссийская акция стартовала 6 июня и продлится до конца рабочей недели — до 10 июня. Все, кто работает в IT-отрасли, могут прийти на донорские станции своего города и сдать кровь. За два года существования акции уже удалось спасти 1300 жизней. 

В России проходит неделя IT-донора

Проект «IT-донор» запущен Оксаной Дуниной и командой компании Artsofte в ноябре 2020 года. Он включает сайт и чат в телеграме, в котором помогают разобраться, как стать донором, а каждые полгода напоминают, что донацию можно повторить. 

Цель проекта — собрать донорское коммьюнити из IT-отрасли, которое постоянно будет пополнять российские банки крови. В 2021 проект IT-донор занял третье место в номинации «Добровольцы в донорстве» Всероссийской премии «Соучастие». 

«Мы проводим уже четвертую акцию IT-донора. А это значит, что проект прошел “долину-смерти” и оказался действительно нужным. Часто такого рода инициативы быстро взлетают и быстро сходят на нет. У нас же с каждой акцией все больше участников — сотни айтишников в разных городах приходят сдавать кровь. 

Особенно много ребят приходят в регионах, где мы находим поддержку местного айти-сообщества. Хороший пример — Челябинск, там нас поддерживают коллеги из   IT-PARK74.  На прошлой акции к нам даже пришел министр цифровых технологий Челябинской области», — поделилась Оксана Дунина, партнер в IT-компании Artsofte, основатель проекта IT-донор.

Проект поддерживают службы крови, федеральное медико-биологическое агентство, региональные Министерства цифрового развития. Например, в прошлую акцию в неделю «IT-донора» кровь сдал министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

«Челябинску выпала честь первым открыть акцию “IT-донор” в новом сезоне, благодаря активному участию нашего IT-сообщества в мероприятии в ноябре 2021 года. В этом году я также сдам кровь, потому что глубоко убежден в том, что помогать другим людям можно не только работой, но и своими жизненными ресурсами», — сказал Игорь Фетисов.

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Узнать больше о проекте и присоединиться к акции можно на сайте

Фото на обложке: Happy cake Happy cafe / Shutterstock

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