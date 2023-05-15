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Бизнес-дискуссии, нетворкинг и призы: «Деловая среда» проведет Неделю предпринимательства

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 22 по 26 мая пройдет Неделя предпринимательства от «Деловой среды» (входит в экосистему «Сбера»). Мероприятия пройдут в онлайн-формате и будут бесплатно доступны для всех желающих на платформе dasreda.ru

Бизнес-дискуссии, нетворкинг и призы: «Деловая среда» проведет Неделю предпринимательства

«Деловая среда» проведет Неделю предпринимательства в преддверии Дня российского предпринимательства (отмечается 26 мая). За пять дней участники вместе с приглашенными экспертами разберут маркетинговые приемы, обсудят управление временем и правильную постановку финансовых целей, а также поборются за ценные призы:

  • 22 мая — бизнес-дискуссия «Что значит быть предпринимателем»;
  • 23 мая — практикум «Создаем уникальное торговое предложение для бизнеса»;
  • 24 мая — бизнес-марафон с экспертами;
  • 25 мая — мастермайнды со спикерами «Деловой среды», которые будут доступны для премиум-подписчиков платформы;
  • 26 мая — розыгрыш призов.

Среди приглашенных гостей:

  • Александр Кравцов, президент компании «Руян» и создатель бренда «Экспедиция»;
  • Ольга Зиновьева, основатель и генеральный директор сервиса доставки на дом наборов продуктов с рецептами Elementaree;
  • Игорь Стоянов, основатель и президент сети салонов красоты «Персона» и многие другие.

Подробное расписание и условия участия можно найти на сайте.

«Деловая среда» — дочерняя компания «Сбера», которая уже 11 лет помогает российским предпринимателям найти идею, запустить бизнес и достичь успеха с помощью знаний и сервисов.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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