Бизнес-дискуссии, нетворкинг и призы: «Деловая среда» проведет Неделю предпринимательства

С 22 по 26 мая пройдет Неделя предпринимательства от «Деловой среды» (входит в экосистему «Сбера»). Мероприятия пройдут в онлайн-формате и будут бесплатно доступны для всех желающих на платформе dasreda.ru.
«Деловая среда» проведет Неделю предпринимательства в преддверии Дня российского предпринимательства (отмечается 26 мая). За пять дней участники вместе с приглашенными экспертами разберут маркетинговые приемы, обсудят управление временем и правильную постановку финансовых целей, а также поборются за ценные призы:
- 22 мая — бизнес-дискуссия «Что значит быть предпринимателем»;
- 23 мая — практикум «Создаем уникальное торговое предложение для бизнеса»;
- 24 мая — бизнес-марафон с экспертами;
- 25 мая — мастермайнды со спикерами «Деловой среды», которые будут доступны для премиум-подписчиков платформы;
- 26 мая — розыгрыш призов.
Среди приглашенных гостей:
- Александр Кравцов, президент компании «Руян» и создатель бренда «Экспедиция»;
- Ольга Зиновьева, основатель и генеральный директор сервиса доставки на дом наборов продуктов с рецептами Elementaree;
- Игорь Стоянов, основатель и президент сети салонов красоты «Персона» и многие другие.
Подробное расписание и условия участия можно найти на сайте.
«Деловая среда» — дочерняя компания «Сбера», которая уже 11 лет помогает российским предпринимателям найти идею, запустить бизнес и достичь успеха с помощью знаний и сервисов.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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