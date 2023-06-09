Как избежать повышения затрат и срыва сроков при разработке ИТ-проекта

28 июня ИТ-компания SimbirSoft проведет вебинар, на котором эксперты расскажут на конкретных примерах, к каким последствиям может привести отказ от тестирования ИТ-продукта. Участие бесплатное.

SimbirSof предоставляет услуги по разработке и тестированию программных продуктов для автоматизации работы, мобильных приложений, высоконагруженных систем, в том числе с использованием Machine Learning и Data Science. Вебинар проведут представители компании — руководитель QA-направления Анастасия Леонтьева и ведущий QA-специалист Андрей Подгорнов.

Эксперты разберут наиболее популярные сценарии экономии или отказа от некоторых видов тестирования. Они расскажут, как избежать повышения затрат и срыва сроков при разработке ИТ-проекта, а также ответят на вопросы слушателей.

Мероприятие будет полезно CEO, CTO, руководителям проектов, лидам разработки и QA-командам. После встречи они получат презентацию со списком основных триггеров, которые подскажут, есть ли в ИТ-проекте риски к увеличению затрат, а также смогут правильно обосновывать руководителям и заказчикам необходимость тестирования.

Участие в вебинаре бесплатное, необходима регистрация.

Фото на обложке: SuperOhMo / Shutterstock