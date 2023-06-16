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Как покорить азиатский EdTech-рынок за год: новый выпуск подкаста «Несладкий бизнес»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

«Несладкий бизнес» — подкаст, в котором продюсер Анна Цыплухина и бизнес-консультант Анастасия Береснева берут интервью у предпринимателей. В новом выпуске ведущие поговорили с предпринимателем Романом Кумаром Виасом о запуске стартапа в Индонезии и на Филиппинах. 

Как покорить азиатский EdTech-рынок за год: новый выпуск подкаста «Несладкий бизнес»
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В начале 2022 года основатели маркетингового агентства Qmarketing и онлайн-школы диджитал-профессий Qacademy Роман Кумар Виас, Александр Соловьев и Игорь Винидиктов запустили концептуально повторяющий Qacademy проект — Refocus, но уже на азиатском рынке: в Индонезии и на Филиппинах. Проект существует всего полтора года, но уже имеет больше $10 млн выручки и 400 сотрудников в семи странах.

В подкасте Роман рассказал ведущим:

  • почему для запуска стартапа выбрал Индонезию и Филиппины;
  • как культурные различия влияют на работу с локальными сотрудниками;
  • насколько отличается средний чек в России и в азиатских странах;
  • какую книгу стоит прочитать тем, кто идет на филиппинский рынок;
  • чем отличаются деловые процессы в Индонезии;
  • какие ниши активно развиваются на азиатском рынке. 

Послушать выпуск можно здесь.

Фото на обложке: masrob / Shutterstock

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