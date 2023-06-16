Как покорить азиатский EdTech-рынок за год: новый выпуск подкаста «Несладкий бизнес»

«Несладкий бизнес» — подкаст, в котором продюсер Анна Цыплухина и бизнес-консультант Анастасия Береснева берут интервью у предпринимателей. В новом выпуске ведущие поговорили с предпринимателем Романом Кумаром Виасом о запуске стартапа в Индонезии и на Филиппинах.
В начале 2022 года основатели маркетингового агентства Qmarketing и онлайн-школы диджитал-профессий Qacademy Роман Кумар Виас, Александр Соловьев и Игорь Винидиктов запустили концептуально повторяющий Qacademy проект — Refocus, но уже на азиатском рынке: в Индонезии и на Филиппинах. Проект существует всего полтора года, но уже имеет больше $10 млн выручки и 400 сотрудников в семи странах.
В подкасте Роман рассказал ведущим:
- почему для запуска стартапа выбрал Индонезию и Филиппины;
- как культурные различия влияют на работу с локальными сотрудниками;
- насколько отличается средний чек в России и в азиатских странах;
- какую книгу стоит прочитать тем, кто идет на филиппинский рынок;
- чем отличаются деловые процессы в Индонезии;
- какие ниши активно развиваются на азиатском рынке.
Послушать выпуск можно здесь.
Фото на обложке: masrob /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 9 советов, чтобы запустить проект в сфере недвижимости на Бали
- 2 Дело тонкое: как женщины-фаундеры ведут бизнес в религиозных странах
- 3 Три фактора привлекательности Индонезии для российского EdTech'а
- 4 Альтернатива Латинской Америке: чем интересна Индонезия для технологических предпринимателей
- 5 Не только для туристов: подробное руководство по релокации бизнеса в Индонезию
ВОЗМОЖНОСТИ
18 июня 2023
18 июня 2023
19 июня 2023