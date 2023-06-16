«Несладкий бизнес» — подкаст, в котором продюсер Анна Цыплухина и бизнес-консультант Анастасия Береснева берут интервью у предпринимателей. В новом выпуске ведущие поговорили с предпринимателем Романом Кумаром Виасом о запуске стартапа в Индонезии и на Филиппинах.

Как покорить азиатский EdTech-рынок за год: новый выпуск подкаста «Несладкий бизнес»