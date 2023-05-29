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Подкаст «Несладкий бизнес»: как российские фаундеры растят американский стартап во французском бизнес-инкубаторе

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

В подкасте «Несладкий бизнес» ведущие Анна Цыплухина и Анастасия Береснева берут интервью у предпринимателей. Новый сезон проекта посвящен международному рынку: ведущие узнают у гостей, как строить бизнес и карьеру в 2023 году в других странах. Гостем нового выпуска стал предприниматель Кирилл Родин, бывший креативный директор «Рокетбанка» и сооснователь «Кухни на районе». 

Подкаст «Несладкий бизнес»: как российские фаундеры растят американский стартап во французском бизнес-инкубаторе

В 2021 году после сделки со «Сбербанком» Кирилл Родин вышел из проекта, успел попробовать себя в агентском бизнесе для продвижения инфлюенсеров, а в 2022 году вместе с партнером Олегом Козыревым привлек $770 тысяч инвестиций в новый стартап. 

tiNgz — сервис, который помогает монетизировать «отношения» между фанатом и креатором и позволяет создателям контента получать дополнительный доход. Проект был участником французского стартап-инкубатора Station F в Париже.

В подкасте Кирилл рассказал ведущим:

  • почему tiNgz не будет работать в России;
  • зачем креаторов обучать общаться со своими фанатами;
  • почему американские инкубаторы, в отличие от европейских, считаются жесткими;
  • как инвесторы относятся к российским предпринимателям;
  • почему куратор инкубатора подумал, что в презентации Кирилла в графе прибыли лишний ноль (а он не лишний). 

Послушать выпуск с Кириллом Родиным можно здесь. Гостями прошлых выпусков «Несладкого бизнеса» стали блогер Александра Митрошина и карьерный стратег Ольга Лермонтова.

Фото на обложке: Alex from the Rock / Shutterstock

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