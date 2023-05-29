Подкаст «Несладкий бизнес»: как российские фаундеры растят американский стартап во французском бизнес-инкубаторе

В подкасте «Несладкий бизнес» ведущие Анна Цыплухина и Анастасия Береснева берут интервью у предпринимателей. Новый сезон проекта посвящен международному рынку: ведущие узнают у гостей, как строить бизнес и карьеру в 2023 году в других странах. Гостем нового выпуска стал предприниматель Кирилл Родин, бывший креативный директор «Рокетбанка» и сооснователь «Кухни на районе».
В 2021 году после сделки со «Сбербанком» Кирилл Родин вышел из проекта, успел попробовать себя в агентском бизнесе для продвижения инфлюенсеров, а в 2022 году вместе с партнером Олегом Козыревым привлек $770 тысяч инвестиций в новый стартап.
tiNgz — сервис, который помогает монетизировать «отношения» между фанатом и креатором и позволяет создателям контента получать дополнительный доход. Проект был участником французского стартап-инкубатора Station F в Париже.
В подкасте Кирилл рассказал ведущим:
- почему tiNgz не будет работать в России;
- зачем креаторов обучать общаться со своими фанатами;
- почему американские инкубаторы, в отличие от европейских, считаются жесткими;
- как инвесторы относятся к российским предпринимателям;
- почему куратор инкубатора подумал, что в презентации Кирилла в графе прибыли лишний ноль (а он не лишний).
Послушать выпуск с Кириллом Родиным можно здесь. Гостями прошлых выпусков «Несладкого бизнеса» стали блогер Александра Митрошина и карьерный стратег Ольга Лермонтова.
Фото на обложке: Alex from the Rock /
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