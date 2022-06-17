«Нетология» запускает курсы в сфере EdTech

В июне 2022 года «Нетология» объединилась со школой по обучению специалистов в сфере образования EdMarket. Теперь на образовательной платформе можно будет получить EdTech-профессию.
В рамках объединения компаний «Нетология» планирует масштабировать направление профессий в сфере EdTech и благодаря экспертизе сотрудников EdMarket выпускать на рынок специалистов, готовых как работать в роли продюсеров или методистов онлайн-курсов, так и запускать собственные образовательные проекты.
«Объединение компаний — логичный этап в развитии EdMarket. Компания стала первым на рынке EdTech-проектом, который обучал специалистов для сферы онлайн-образования. Сейчас же EdMarket станет полноценным бизнес-юнитом “Нетологии”. Для нас это в первую очередь значит расширение линейки ДПО, которое позволит развивать рынок EdTech в России и наполнять его квалифицированными кадрами», — сказала Марианна Снигирева, генеральный директор образовательной компании «Нетология».
EdMarket — онлайн-школа, обучающая специалистов для сферы EdTech с 2018 года. Всего за это время курсы прошли более пяти тысяч специалистов, 20% из которых успешно трудоустроились в ведущие образовательные компании на рынке: «Контур», OTUS, «Фоксфорд», Skillbox, «Яндекс.Практикум» и «Нетология».
Фото на обложке: Mallmo /
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