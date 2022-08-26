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New Retail Forum 2022 пройдет в Технопарке Сколково 29-30 сентября

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

New Retail Forum 2022 — одно из самых масштабных мероприятий в сфере российского ритейла. Более 200 спикеров в течение двух дней обсудят волнующие вопросы отрасли: передел рынка, адаптация к работе в сокращающейся экономике, усиление роли маркетплейсов, маркетинг и многие другие. 

New Retail Forum 2022 пройдет в Технопарке Сколково 29-30 сентября
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Деловая программа форума будет состоять из трех блоков:

  • 18 отраслевых конференций и выставка сервисов и решений для увеличения продаж для представителей крупного бизнеса, охватывающие все основные сегменты отрасли: Pharma, Fashion, товары для детей, мебель, товары для дома и сада, продукты питания, электроника и бытовая техника и др.;
  • конференции для профильных специалистов: логистика, IT, FinTech, аналитика, маркетинг, HR, CRM и клиентский опыт;
  • поток для малого и среднего бизнеса по развитию собственных интернет-магазинов и продажам на маркетплейсах.

New Retail Forum 2022 — это более 50 практических сессий, на которых будут детально обсуждаться самые острые и наболевшие темы розничной торговли: расстановка сил и поддержка продавцов крупнейших онлайн-платформ, параллельный импорт и восстановление логистических  цепочек, состояние рынка после ухода западных игроков, изменение клиентского поведения, маркетинг и продвижение российских брендов, работа с данными в 2022 году и многое другое.

В течение двух дней на мероприятии выступят 200 топ-менеджеров крупнейших розничных сетей и маркетплейсов. Среди них — генеральные директора, владельцы и руководители операционных направлений таких компаний, как AliExpress, Ozon, Hoff, Tinkoff, «Детский мир», «СберМегаМаркет», X5, Wildberries, «СпортМастер», «Мэлон Фэшн Груп», «СберЛогистика», «Яндекс.Маркет», «М.Видео», «Почта России» и др.

Для участия необходима регистрация. Для брендов, ритейлеров и интернет-магазинов посещение бесплатное. 

Фото на обложке: William Potter / Shutterstock

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