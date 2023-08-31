New Retail Forum 2023 пройдет в Москве 7-8 сентября

7-8 сентября состоится крупнейшее событие осени в сфере ритейла — New Retail Forum. Мероприятие пройдет в московском Центре международной торговли. Спикеры обсудят растущие бизнес-модели и форматы, варианты развития в условиях неопределенности 2023 года. Для ритейлеров и интернет-магазинов участие бесплатное, по регистрации.
Традиционно New Retail Forum станет площадкой для встреч и переговоров тысячи ритейл-профессионалов. В качестве спикеров выступят 230 гостей, среди которых — владельцы и руководители ведущих ритейлеров, банков, маркетинговых, логистических и IT-компаний. Речь о таких компаниях, как «Детский мир», МТС, Ozon, «Яндекс.Маркет», Hoff, «МегаМаркет», X5 Group, Wildberries, «Мэлон Фэшн Груп», «СберЛогистика», «М.Видео» и других.
В программе запланировано обсуждение следующих вопросов:
- как планировать развитие бизнеса в условиях полной неопределенности;
- какие бизнес-модели и ритейл-форматы покажут прибыль;
- как заработать на волне продолжающегося роста интернет-торговли;
- как сохранить прибыльность бизнеса;
- в какие логистические, IT-, маркетинговые и финансовые решения инвестировать, чтобы не проиграть в борьбе за покупателя;
- что делать с офлайн-розницей и торговыми центрами;
- как справляться с нехваткой персонала.
Участники New Retail Forum могут участвовать в разных форматах:
- профессиональных и отраслевых конференциях для обмена опытом, поиска новых бизнес-моделей и решений для развития бизнеса;
- выставке сервисов и решений для увеличения продаж, где разработки представят 150 компаний;
- в специальной программе «Маркетплейс UPGRADE» (для опытных продавцов, для малого и среднего бизнеса);
- вечеринках для неформального общения.
Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Anton Gvozdikov /
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