New Retail Forum 2023 пройдет в Москве 7-8 сентября

7-8 сентября состоится крупнейшее событие осени в сфере ритейла — New Retail Forum . Мероприятие пройдет в московском Центре международной торговли. Спикеры обсудят растущие бизнес-модели и форматы, варианты развития в условиях неопределенности 2023 года. Для ритейлеров и интернет-магазинов участие бесплатное, по регистрации.

Традиционно New Retail Forum станет площадкой для встреч и переговоров тысячи ритейл-профессионалов. В качестве спикеров выступят 230 гостей, среди которых — владельцы и руководители ведущих ритейлеров, банков, маркетинговых, логистических и IT-компаний. Речь о таких компаниях, как «Детский мир», МТС, Ozon, «Яндекс.Маркет», Hoff, «МегаМаркет», X5 Group, Wildberries, «Мэлон Фэшн Груп», «СберЛогистика», «М.Видео» и других.

В программе запланировано обсуждение следующих вопросов:

как планировать развитие бизнеса в условиях полной неопределенности;

какие бизнес-модели и ритейл-форматы покажут прибыль;

как заработать на волне продолжающегося роста интернет-торговли;

как сохранить прибыльность бизнеса;

в какие логистические, IT-, маркетинговые и финансовые решения инвестировать, чтобы не проиграть в борьбе за покупателя;

что делать с офлайн-розницей и торговыми центрами;

как справляться с нехваткой персонала.

Участники New Retail Forum могут участвовать в разных форматах:

профессиональных и отраслевых конференциях для обмена опытом, поиска новых бизнес-моделей и решений для развития бизнеса;

выставке сервисов и решений для увеличения продаж, где разработки представят 150 компаний;

в специальной программе «Маркетплейс UPGRADE» (для опытных продавцов, для малого и среднего бизнеса);

вечеринках для неформального общения.

Подробная информация и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock