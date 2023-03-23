29 марта 2023 года кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ приглашает к участию в международной научно-практической конференции «Инноватика и предпринимательство: теория и практика». Конференция состоится очно с возможностью дистанционного подключения.

В НИУ ВШЭ пройдет научно-практическая конференция «Инноватика и предпринимательство: теория и практика»