В НИУ ВШЭ пройдет научно-практическая конференция «Инноватика и предпринимательство: теория и практика»

29 марта 2023 года кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ приглашает к участию в международной научно-практической конференции «Инноватика и предпринимательство: теория и практика». Конференция состоится очно с возможностью дистанционного подключения.
Конференция представляет собой дискуссионную площадку для обсуждения актуальных вопросов места и роли инноваций и предпринимательства в рамках реализации концепции технологического суверенитета России.
Основная цель мероприятия — привлечь внимание экспертного сообщества и представителей органов власти к проблемам развития инноватики и предпринимательства, установить новые и укрепить имеющиеся связи среди российских и международных экспертов.
Среди участников конференции — ученые, специалисты-практики и эксперты в области развития инноваций и предпринимательства, преподаватели, студенты и выпускники образовательных программ кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ.
Формат участия предполагает возможность доклада с последующим включением текста доклада в сборник материалов конференции (РИНЦ).
Конференция пройдет очно с возможностью дистанционного подключения. Подробнее информация и требованиях к публикации — на сайте.
Фото на обложке: Matej Kastelic /
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