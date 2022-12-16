Участники акселератора «Носороги НТИ» представят свои продукты на демо-дне

16 декабря на площадке «Точка кипения» в Перми 17 команд акселератора «Носороги НТИ» представят результаты своей трехмесячной работы и итоговые продукты. Проекты с уникальными и прорывными решениями смогут найти потенциальных заказчиков и инвесторов.
Третий акселератор «Носороги НТИ» стартовал в сентябре 2022 года. В результате конкурсного отбора из 70 компаний было отобрано 28, до демо-дня дошли 17 компаний с проектами, разрабатываемыми в логике НТИ и нацпроекта «Цифровая экономика».
В течение трех месяцев команды получали знания по маркетингу и продажам в фокусе развития научно-технологических компаний и цифровой экономики. В этом им помогали ведущие эксперты, которые подготовили образовательную программу, и трекеры, которые курировали команды и помогали реализовывать теоретические знания на практике.
В рамках демо-дня свои проекты в разных сферах представят компании, разработки которых уже успешно применяются в отраслях с высокотехнологичными решениями. «Мы стали участниками акселератора, потому что нам не хватало знаний и опыта. Нужен был сторонний взгляд на наш бизнес и процессы, руководство опытного ментора, — говорит Ирина Березина, коммерческий директор ООО “Аргоф-Партнер”. — Несомненно, от участия в программе мы получили пользу: понимаешь, где ошибался, что такое гипотезы и как с ними работать. Это лучшее обучение за последний год, грамотно построен процесс обучения и трекинга».
Представители промышленных предприятий Прикамья и потенциальные инвесторы смогут посетить демо-день и познакомиться с уникальными разработками компаний после регистрации.
Организатор акселератора — Агентство инвестиционного развития при поддержке Правительства Пермского края.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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