Открыт прием заявок в акселератор «Носороги НТИ» для проектов из Пермского края

Программа стартует в сентябре 2022 года. Ее цель — предоставить высокотехнологичным компаниям необходимые инструменты и методики для обеспечения ускоренного роста их выручки до 500 и более млн рублей в год. Участие бесплатное.
Принять участие в акселераторе могут компании и команды Пермского края с уже действующими проектами в логике Национальной технологической инициативы, сквозных технологий, цифровой экономики или приоритетных направлений развития технологий.
Участники получат:
- экспертную поддержку и консультации экспертов НТИ по вхождению проекта в экосистему и федеральную инфраструктуру поддержки НТИ;
- выигрышную продуктовую стратегию на основании входных данных бизнеса, собственников и KPI;
- увеличение и систематизацию бизнес-модели продаж;
- методики быстрого создания и проверки гипотез с минимальными затратами, приоритизации задач и выбора эффективных инструментов для управления продуктами;
- возможность привлечь гранты и инвестиции от Фонда содействия инновациям, Фонда поддержки проектов НТИ и венчурного фонда НТИ;
- позиционирование вашего проекта на региональном и федеральном уровне, возможность представления проекта ключевым лицам на значимых мероприятиях;
- развитие собственных компетенций в сфере технологического предпринимательства.
Подать заявку можно до 10 сентября на сайте.
Акселератор «Носороги НТИ» проводится при поддержке Правительства Пермского края в рамках государственного задания ГБУ ПК «Агентство инвестиционного развития».
Фото на обложке: dotshock /
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