Программа стартует в сентябре 2022 года. Ее цель — предоставить высокотехнологичным компаниям необходимые инструменты и методики для обеспечения ускоренного роста их выручки до 500 и более млн рублей в год. Участие бесплатное.

Открыт прием заявок в акселератор «Носороги НТИ» для проектов из Пермского края