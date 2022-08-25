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Открыт прием заявок в акселератор «Носороги НТИ» для проектов из Пермского края

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Программа стартует в сентябре 2022 года. Ее цель — предоставить высокотехнологичным компаниям необходимые инструменты и методики для обеспечения ускоренного роста их выручки до 500 и более млн рублей в год. Участие бесплатное. 

Открыт прием заявок в акселератор «Носороги НТИ» для проектов из Пермского края

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Принять участие в акселераторе могут компании и команды Пермского края с уже действующими проектами в логике Национальной технологической инициативы, сквозных технологий, цифровой экономики или приоритетных направлений развития технологий.

Участники получат:

  • экспертную поддержку и консультации экспертов НТИ по вхождению проекта в экосистему и федеральную инфраструктуру поддержки НТИ;
  • выигрышную продуктовую стратегию на основании входных данных бизнеса, собственников и KPI;
  • увеличение и систематизацию бизнес-модели продаж;
  • методики быстрого создания и проверки гипотез с минимальными затратами, приоритизации задач и выбора эффективных инструментов для управления продуктами;
  • возможность привлечь гранты и инвестиции от Фонда содействия инновациям, Фонда поддержки проектов НТИ и венчурного фонда НТИ;
  • позиционирование вашего проекта на региональном и федеральном уровне, возможность представления проекта ключевым лицам на значимых мероприятиях;
  • развитие собственных компетенций в сфере технологического предпринимательства.

Подать заявку можно до 10 сентября на сайте.

Акселератор «Носороги НТИ» проводится при поддержке Правительства Пермского края в рамках государственного задания ГБУ ПК «Агентство инвестиционного развития».

Фото на обложке: dotshock / Shutterstock

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