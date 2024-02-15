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18 февраля пройдет бесплатная онлайн-олимпиада по фронтенду от HTML Academy

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

18 февраля несколько тысяч молодых разработчиков со всей России примут участие в первой онлайн-олимпиаде по фронтенду, организованной HTML Academy при поддержке «Яндекса» и ведущего вуза по подготовке ИТ-специалистов — ИТМО.

18 февраля пройдет бесплатная онлайн-олимпиада по фронтенду от HTML Academy

В течение одного дня участники будут доказать свои способности решать реальные задачи индустрии по созданию веб-интерфейсов, показать навыки разработки на чистых HTML, CSS, JavaScript, адаптивной верстки с учетом переполнения. Кроме того, для выполнения заданий потребуются знания использования готовых сборок и инструментов автоматизации.

«В стране гигантский дефицит кадров на всех уровнях квалификации и во всех индустриях. А на рынке труда при этом просто толпы разработчиков-новичков, которых не берут на работу. Олимпиада позволяет вскрыть “трудноизвлекаемые запасы толковых новичков” и сделать их доступными для всех компаний, — рассказывает генеральный директор HTML Academy Александр Першин. — Как именно мы решаем проблему на олимпиаде? Массово привлекаем заинтересованных ребят, разрабатываем для них интересные задания, с нарастающей сложностью, позволяющие оценить уровень мастерства. Затем сами оценим эти задания и составим рейтинги сильнейших участников».

ИТ-компании на бесплатной основе могут стать партнером олимпиады и получить рейтинги ее участников, а также список победителей в двух дополнительных номинациях: «Лучшие в верстке» и «Лучшие в JS». Таким образом они решат вопрос подбора кадров, трудоемкого и длительного тестирования соискателей для приема на работу.

Всероссийская онлайн-олимпиада по фронтенду проводится впервые. Ее организатором выступила крупнейшая российская онлайн-школа по веб-программированию и разработке HTML Academy. Специалисты академии создают задания олимпиады и разрабатывают критерии их оценки.

Верифицирует задания и критерии оценки официальный партнер олимпиады — компания «Яндекс», лидер на российском рынке инновационных высокотехнологичных продуктов. Контролирует точность оценки работ и проводит их научное исследование научный партнер проекта — университет ИТМО, ведущий вуз России в подготовке ИТ-специалистов с опытом проведения сложнейших олимпиад российского и международного уровня.

Получить подробную информацию можно на официальном сайте онлайн-олимпиады HTML Academy.

Фото на обложке: BEST-BACKGROUNDS / Shutterstock

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