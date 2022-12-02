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На форуме People Investor представят лучшие проекты в области ESG и корпоративной социальной ответственности

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

5 декабря 2022 года в ММПЦ «Россия сегодня» состоится всероссийский форум «People Investor: компании, инвестирующие в людей». В этом году программа посвящена теме отечественной ESG-трансформации.

На форуме People Investor представят лучшие проекты в области ESG и корпоративной социальной ответственности
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Форум People Investor объединяет представителей государственной власти, экспертного сообщества и российского бизнеса, для которых приоритетным фактором успешного развития являются нематериальные активы — сотрудники, накопленные знания, надежные партнерские отношения, социальная репутация.

В этом году участники обсудят, как происходит ESG-трансформация в российских компаниях: насколько успешно сегодня внедряются ESG-стратегии в бизнес-модели, есть ли сложности с их реализацией на фоне внешних событий и ограничений, какие практики внедряют компании в сложившихся условиях. 

В тематических направлениях форума пять треков: «Управление человеческими ресурсами», «Экологическая эффективность», «Выстраивание отношений с партнерами и клиентами», «Развитие местных сообществ», «Здоровый образ жизни».

В рамках форума также подведут итоги Всероссийского конкурса корпоративных проектов People Investor. Членам жюри и гостям форума представят более 25 масштабных корпоративных проектов в области инвестиций в человеческий потенциал.

Для участия в форуме нужна регистрация. Организатор — Ассоциация менеджеров. 

Фото на обложке: Alberto Navarro Cabrera / Shutterstock

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