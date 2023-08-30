«Деловая среда» проведет конференцию о личной эффективности предпринимателя

Дочерняя компания «Сбера» «Деловая среда» представила программу конференции «Как сохранять энергию и мотивацию в бизнесе», которая пройдет на платформе dasreda.ru 7 сентября. Спикеры раскроют секреты роста, поделятся опытом и разберут насущные бизнес-вопросы, а у гостей будет возможность выиграть призы. Участие бесплатное.

В рамках мероприятия эксперты расскажут, как поставить цели и планировать день, какие существуют техники гибкого планирования, как контролировать делегированные задачи и можно ли все успеть. Отдельное внимание будет уделено теме нейросетей и их эффективного использования в бизнесе. Кроме того, слушатели узнают о спортивных правилах, которые работают в бизнесе, о том, как управлять компанией во время шторма, а также изучат практики усиления лидеров, чтобы получить доступ к внутренним ресурсам.

«Традиционно в начале сентября мы проводим тематическую конференцию, посвященную актуальным для бизнеса вопросам, своеобразный День знаний для предпринимателей. В этом году в качестве общей темы была выбрана личная эффективность. Поэтому среди спикеров вы найдете признанных экспертов, а также предпринимателей, на личном примере доказывающих безграничность человеческих ресурсов», — рассказал Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда».

Среди приглашенных спикеров:

Глеб Архангельский, ведущий российский эксперт в области тайм-менеджмента, совладелец и инвестор ряда ИТ-проектов в области корпоративной эффективности;

Владимир Волошин, спортивный предприниматель, сооснователь «МойФитнес.рф», Limetime.io, IronStar и Rosa Run;

Константин Попов, капитан, ученый, предприниматель, основатель и руководитель образовательного центра «Морская практика», университета Морской практики и Арктического туризма и многие другие.

Для участия нужна регистрация. Подробное расписание и условия можно найти на сайте.

Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock