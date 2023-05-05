Идет регистрация стартапов на питч-сессию в рамках РИФ 2023

25 мая в рамках Российского интернет-форума 2023 (РИФ) проектный офис «Развитие технологий» ПАО «Ростелеком» проведет питч-сессию стартапов. Участники смогут рассказать о своих продуктах и услугах, получить обратную связь от экспертов и понять векторы развития.
Попасть на питч-сессию могут стартапы, которые отвечают следующим критериям:
- компания находится на территории РФ;
- у нее есть готовый продукт;
- наличие выручки;
- проработанная бизнес-модель;
- потенциал кратного роста в перспективе двух-трех лет.
Для того, чтобы принять участие, нужно заполнить анкету (к анкете следует прикрепить ссылку на презентацию проекта, пример — тут) до 14 мая. Команды, которые пройдут отбор, получат письмо-приглашение на e-mail до 18 мая.
Питч-сессия — возможность для стартапов рассказать о своих продуктах и услугах, получить обратную связь от экспертов и понять векторы развития. Кроме того, стартапы, которые отвечают фокусу развития бизнеса группы компаний ПАО «Ростелеком», смогут интегрироваться в инфраструктуру «Ростелекома» или создать совместный продукт и получить инвестиции. Сейчас компания заинтересована в высокотехнологичных проектах в сфере ИТ, однако также готова поддерживать и другие стартапы в самых разных сферах — от медицины до экономики.
Российский интернет-форум 2023 пройдет с 24 по 26 мая в Подмосковье. Ключевая концепция мероприятия в этом году — построение нового технологического лидерства России. Подробнее — на сайте.
Фото на обложке: Anton Gvozdikov /
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05 мая 2023
05 мая 2023