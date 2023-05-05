Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Партнеры
Партнеры

Идет регистрация стартапов на питч-сессию в рамках РИФ 2023

Партнеры
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

25 мая в рамках Российского интернет-форума 2023 (РИФ) проектный офис «Развитие технологий» ПАО «Ростелеком» проведет питч-сессию стартапов. Участники смогут рассказать о своих продуктах и услугах, получить обратную связь от экспертов и понять векторы развития.

Идет регистрация стартапов на питч-сессию в рамках РИФ 2023
DeepFoodTech Conference: международная конференция о современной пищевой промышленности и глобальных вызовах, стоящих перед мировой индустрией питания. Участвуй бесплатно!

Попасть на питч-сессию могут стартапы, которые отвечают следующим критериям:

  • компания находится на территории РФ;
  • у нее есть готовый продукт;
  • наличие выручки;
  • проработанная бизнес-модель;
  • потенциал кратного роста в перспективе двух-трех лет.

Для того, чтобы принять участие, нужно заполнить анкету (к анкете следует прикрепить ссылку на презентацию проекта, пример — тут) до 14 мая. Команды, которые пройдут отбор, получат письмо-приглашение на e-mail до 18 мая.

Питч-сессия — возможность для стартапов рассказать о своих продуктах и услугах, получить обратную связь от экспертов и понять векторы развития. Кроме того, стартапы, которые отвечают фокусу развития бизнеса группы компаний ПАО «Ростелеком», смогут интегрироваться в инфраструктуру «Ростелекома» или создать совместный продукт и получить инвестиции. Сейчас компания заинтересована в высокотехнологичных проектах в сфере ИТ, однако также готова поддерживать и другие стартапы в самых разных сферах — от медицины до экономики. 

Российский интернет-форум 2023 пройдет с 24 по 26 мая в Подмосковье. Ключевая концепция мероприятия в этом году — построение нового технологического лидерства России. Подробнее — на сайте.

Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 На Youth RIGF 2023 обсудят развитие сферы информационных технологий
  2. 2 В Москве состоится бизнес-конгресс молодых предпринимателей
  3. 3 В Москве пройдет международная выставка продуктов питания для ритейла и HoReCa
  4. 4 Праздник критического мышления: в Москве пройдет научно-популярный фестиваль FestTech
  5. 5 Нейросеть разработала программу московской конференции для поставщиков и розничных компаний
DeepFoodTech Conference
Кто производит еду будущего?
Узнать

ВОЗМОЖНОСТИ

05 мая 2023

E-world.prototype.club

05 мая 2023

«Еда будущего»

06 мая 2023

Онлайн-программа менторства и бизнес-акселерации для предпринимательниц

Все ВОЗМОЖНОСТИ