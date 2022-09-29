Золотодобывающая компания «Полюс» открыла регистрацию на онлайн-хакатон для ИТ-специалистов

14-16 октября 2022 года компания «Полюс», крупнейший производитель золота в России, проведет хакатон, в рамках которого участники в онлайн-формате будут решать задачи в области золотодобычи. Призовой фонд — 300 тысяч рублей.

Принять участие в хакатоне могут как студенты, так и профессионалы: разработчики, аналитики, дизайнеры и все, кто готов внести вклад в развитие золотодобывающей отрасли. Им предстоит решить одну из двух задач на выбор:

Mobile&Web: создать автоматизированную систему бронирования и предоставления технологического транспорта;

Data Science: разработать аналитический сервис оценки грансостава руды по видеопотоку.

« <...> На хакатоне участники смогут использовать наши данные и наработки, чтобы предложить свое решение в области автоматизации или анализа данных и машинного обучения. Преимущество хакатона — это тесная работа с экспертами “Полюса”, теми людьми, которые ежедневно решают производственные задачи и двигают технологии в отрасли», — сказала Елена Корнева, генеральный директор «Полюс Диджитал».

Подать заявку на участие можно в одиночку или командой до пяти человек. Участники будут отбираться по релевантному опыту, стеку технологий, уровню мотивации, а также идеям решения задачи.

Зарегистрироваться на хакатон можно до 10 октября на сайте.

«Полюс» занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвертое — по объему производства, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей.

«Полюс Диджитал» разрабатывает, внедряет и адаптирует цифровые ИТ-продукты: от мобильных приложений для производственных задач до информационных систем, помогающих принимать управленческие решения.

Фото на обложке: Priscilla Du Preez / Unsplash