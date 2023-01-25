На конференции «PR без бюджета» расскажут, как бесплатно продвигать бренд в медиа

Ирина Печёрская
26 января пройдет онлайн-конференция «PR без бюджета: что делать, если нет денег на профессионалов». Мероприятие будет полезно владельцам бизнеса, руководителям отдела маркетинга и PR и специалистам по рекламе. Участие бесплатное.
На конференции «PR без бюджета» расскажут, как бесплатно продвигать бренд в медиаИрина Печёрская
Участники конференции узнают:
- как во время перемен выстроить коммуникацию с представителями СМИ и оставаться в инфополе;
- что писать в редакции, чтобы ваши статьи размещали бесплатно;
- какие бывают инструменты безбюджетного продвижения и зачем нужны коллаборации.
Спикеры:
- Вера Трахимович, PR-руководитель издательства «МИФ»;
- Анна Лапшина, руководитель PR-направления «Сидорин Лаб»;
- Татьяна Кузнецова, руководитель академии Pressfeed;
- Ильдар Умяров, основатель креативного агентства SHARE;
- Анна Кольмиллер, CEO PR-агентства Rassvet.digital;
- Юлия Корчук, шеф-редактор Cossa.ru.
Для участия нужна регистрация.
Фото на обложке: Pressmaster /
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