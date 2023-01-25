26 января пройдет онлайн-конференция «PR без бюджета: что делать, если нет денег на профессионалов». Мероприятие будет полезно владельцам бизнеса, руководителям отдела маркетинга и PR и специалистам по рекламе. Участие бесплатное.

На конференции «PR без бюджета» расскажут, как бесплатно продвигать бренд в медиа