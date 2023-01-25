Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Партнеры
Партнеры

На конференции «PR без бюджета» расскажут, как бесплатно продвигать бренд в медиа

Партнеры
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

26 января пройдет онлайн-конференция «PR без бюджета: что делать, если нет денег на профессионалов». Мероприятие будет полезно владельцам бизнеса, руководителям отдела маркетинга и PR и специалистам по рекламе. Участие бесплатное.

На конференции «PR без бюджета» расскажут, как бесплатно продвигать бренд в медиа
RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Участники конференции узнают:

  • как во время перемен выстроить коммуникацию с представителями СМИ и оставаться в инфополе;
  • что писать в редакции, чтобы ваши статьи размещали бесплатно;
  • какие бывают инструменты безбюджетного продвижения и зачем нужны коллаборации.

Спикеры:

  • Вера Трахимович, PR-руководитель издательства «МИФ»;
  • Анна Лапшина, руководитель PR-направления «Сидорин Лаб»;
  • Татьяна Кузнецова, руководитель академии Pressfeed;
  • Ильдар Умяров, основатель креативного агентства SHARE;
  • Анна Кольмиллер, CEO PR-агентства Rassvet.digital;  
  • Юлия Корчук, шеф-редактор Cossa.ru.

Для участия нужна регистрация.

Фото на обложке: Pressmaster / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Long Distance Branding — как эта концепция поможет бизнесу не угаснуть после запуска?
  2. 2 Нужно провести бесшовный ребрендинг и сохранить отношение к компании? Вот как это сделать
  3. 3 Как выбрать первого пиарщика?
  4. 4 Ведение коммуникации: как запасть в душу аудитории?
  5. 5 Сила нетворкинга: как находить контакты и делать коллаборации в кризис
Calltouch Лидс
Как продавать больше без увеличения трафика и бюджета на рекламу
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

25 января 2023

Акселератор «МЕДСИ»

26 января 2023

Гранты Moscow Seed Fund для выпускников акселераторов-партнеров

26 января 2023

Акселератор ВТБ

Все ВОЗМОЖНОСТИ