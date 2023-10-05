Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Партнеры
Партнеры

В Москве состоится pravo (tech) форум

Партнеры
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

19 октября 2023 года в московском «Центре событий РБК» состоится pravo (tech) форум — крупнейшее деловое событие в Европе, посвященное LegalTech и цифровой трансформации юридической функции. Участие бесплатное. 

В Москве состоится pravo (tech) форум

В рамках форума топ-менеджеры ведущих российских компаний расскажут о реальном опыте автоматизации работы юристов — от причин, побудивших к трансформации юридической функции, до непосредственного внедрения LegalTech-решений, а также представят честные истории успеха или ошибок в применении технологий для юристов.

В программе форума — только best practice и высочайший уровень экспертности:

  • истории автоматизации работы юристов от ведущих российских и международных компаний;
  • опыт практиков в формате how-to: честно говорим об успешных кейсах и делимся неудачами;
  • мастер-классы и воркшопы от разработчиков LegalTech-решений;
  • закрытые сессии и персональные консультации от экспертов автоматизации;
  • бизнес-встречи и нетворкинг. 

В числе спикеров: 

  • Алексей Пелевин, CEO PravoTech; 
  • Алексей Шорин, руководитель юридической службы в торговой сети «Технониколь»;
  • Дмитрий Позин, СЕО Stonebridge Legal;
  • Евгений Антаков, исполнительный директор, лидер кластера «Автоматизация процессов взыскания» Департамента по работе с проблемными активами» в «Сбере»;
  • Евгения Жаркова, руководитель направления правового сопровождения коммерции Ozon;
  • Елена Сергеева, руководитель юридического департамента IDS BORJOMI RUSSIA & BELARUS;
  • Ирина Тычинина, ведущий юрисконсульт правовой службы «Сбер Страхование жизни»;
  • Мария Курбатова, директор юридического департамента «Европлан»;
  • Ольга Алпатова, директор по правовым вопросам АО «ДСК «Автобан» и другие. 

Форум будет интересен руководителям юридических департаментов, IT-директорам, LegalOps и юристам.

Подробная информация и регистрация — на сайте

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Юристы из госсектора научатся запускать проекты автоматизации юридической функции
  2. 2 В помощь юристам: как развивается рынок LegalTech и что ему мешает
  3. 3 Технологии правовой защиты: как LegalTech-стартапы меняют рынок юридических услуг
  4. 4 Полезные сервисы для тех, кто выходит на рынок США
  5. 5 «Деньги — показатель того, что вы делаете все правильно». Как в 19 лет открыть legaltech-стартап, а в 20 — заработать миллион

ВОЗМОЖНОСТИ

05 октября 2023

True Tech Champ

08 октября 2023

Зеленая Москва

08 октября 2023

Web Summit 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ