В Москве состоится pravo (tech) форум

19 октября 2023 года в московском «Центре событий РБК» состоится pravo (tech) форум — крупнейшее деловое событие в Европе, посвященное LegalTech и цифровой трансформации юридической функции. Участие бесплатное.
В рамках форума топ-менеджеры ведущих российских компаний расскажут о реальном опыте автоматизации работы юристов — от причин, побудивших к трансформации юридической функции, до непосредственного внедрения LegalTech-решений, а также представят честные истории успеха или ошибок в применении технологий для юристов.
В программе форума — только best practice и высочайший уровень экспертности:
- истории автоматизации работы юристов от ведущих российских и международных компаний;
- опыт практиков в формате how-to: честно говорим об успешных кейсах и делимся неудачами;
- мастер-классы и воркшопы от разработчиков LegalTech-решений;
- закрытые сессии и персональные консультации от экспертов автоматизации;
- бизнес-встречи и нетворкинг.
В числе спикеров:
- Алексей Пелевин, CEO PravoTech;
- Алексей Шорин, руководитель юридической службы в торговой сети «Технониколь»;
- Дмитрий Позин, СЕО Stonebridge Legal;
- Евгений Антаков, исполнительный директор, лидер кластера «Автоматизация процессов взыскания» Департамента по работе с проблемными активами» в «Сбере»;
- Евгения Жаркова, руководитель направления правового сопровождения коммерции Ozon;
- Елена Сергеева, руководитель юридического департамента IDS BORJOMI RUSSIA & BELARUS;
- Ирина Тычинина, ведущий юрисконсульт правовой службы «Сбер Страхование жизни»;
- Мария Курбатова, директор юридического департамента «Европлан»;
- Ольга Алпатова, директор по правовым вопросам АО «ДСК «Автобан» и другие.
Форум будет интересен руководителям юридических департаментов, IT-директорам, LegalOps и юристам.
Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: New Africa /
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