В Москве состоится pravo (tech) форум

19 октября 2023 года в московском «Центре событий РБК» состоится pravo (tech) форум — крупнейшее деловое событие в Европе, посвященное LegalTech и цифровой трансформации юридической функции. Участие бесплатное.

В рамках форума топ-менеджеры ведущих российских компаний расскажут о реальном опыте автоматизации работы юристов — от причин, побудивших к трансформации юридической функции, до непосредственного внедрения LegalTech-решений, а также представят честные истории успеха или ошибок в применении технологий для юристов.

В программе форума — только best practice и высочайший уровень экспертности:

истории автоматизации работы юристов от ведущих российских и международных компаний;

опыт практиков в формате how-to: честно говорим об успешных кейсах и делимся неудачами;

мастер-классы и воркшопы от разработчиков LegalTech-решений;

закрытые сессии и персональные консультации от экспертов автоматизации;

бизнес-встречи и нетворкинг.

В числе спикеров:

Алексей Пелевин, CEO PravoTech;

Алексей Шорин, руководитель юридической службы в торговой сети «Технониколь»;

Дмитрий Позин, СЕО Stonebridge Legal;

Евгений Антаков, исполнительный директор, лидер кластера «Автоматизация процессов взыскания» Департамента по работе с проблемными активами» в «Сбере»;

Евгения Жаркова, руководитель направления правового сопровождения коммерции Ozon;

Елена Сергеева, руководитель юридического департамента IDS BORJOMI RUSSIA & BELARUS;

Ирина Тычинина, ведущий юрисконсульт правовой службы «Сбер Страхование жизни»;

Мария Курбатова, директор юридического департамента «Европлан»;

Ольга Алпатова, директор по правовым вопросам АО «ДСК «Автобан» и другие.

Форум будет интересен руководителям юридических департаментов, IT-директорам, LegalOps и юристам.

Подробная информация и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock