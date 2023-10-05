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PravoTech проведет конкурс питчей IT-проектов в рамках форума pravo (tech)

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Участники питч-сессии 19 октября представят проекты перед лидером рынка LegalTech — компанией PravoTech, а также экспертами крупнейших российских компаний. Победитель может получить предложение о сотрудничестве на индивидуальных условиях.

PravoTech проведет конкурс питчей IT-проектов в рамках форума pravo (tech)

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Компания PravoTech — разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов — запускает конкурс IT-проектов pravo (tech) impulse в рамках форума pravo (tech). Участники, создающие решения в сферах LegalTech, FinTech (FPM), InsurTech, ITSM, ERP (CRM, HRM), CLM (контрактный менеджмент), могут подать заявки до 10 октября. Организаторы принимают проекты на любой стадии: от идеи с описанием технологии, принципов работы и экономического эффекта до готового продукта с выстроенными продажами. 

Выбор победителя будет происходить в два этапа: заочный отбор заявок и питч-сессия. Эксперты конкурса будут обращать внимание на новизну идеи, актуальность и перспективность применения технологии в своей сфере. 

Во время питч-сессии стартапы представят свои идеи и проекты жюри и участникам мероприятия, среди которых — руководители юридических департаментов корпораций, директора по трансформации бизнеса и IT, консультанты и интеграторы, LegalOps-специалисты, практикующие юристы. 

Авторы лучшего проекта гарантированно получат денежный приз, а также — при условии взаимного интереса жюри и самого конкурсанта — возможность для дальнейшего коммерческого сотрудничества с PravoTech. Условия такого взаимодействия будут определены индивидуально. 

Жюри конкурса: 

  • Алексей Пелевин, CEO и основатель PravoTech; 
  • Кирилл Фадеев, коммерческий директор PravoTech; 
  • Илья Королев, партнер и управляющий портфелем ФРИИ, бизнес-ангел. 

Подробная информация и подача заявки — на сайте

Фото на обложке: Billion Photos / Shutterstock

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