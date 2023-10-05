PravoTech проведет конкурс питчей IT-проектов в рамках форума pravo (tech)

Участники питч-сессии 19 октября представят проекты перед лидером рынка LegalTech — компанией PravoTech, а также экспертами крупнейших российских компаний. Победитель может получить предложение о сотрудничестве на индивидуальных условиях.
Компания PravoTech — разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов — запускает конкурс IT-проектов pravo (tech) impulse в рамках форума pravo (tech). Участники, создающие решения в сферах LegalTech, FinTech (FPM), InsurTech, ITSM, ERP (CRM, HRM), CLM (контрактный менеджмент), могут подать заявки до 10 октября. Организаторы принимают проекты на любой стадии: от идеи с описанием технологии, принципов работы и экономического эффекта до готового продукта с выстроенными продажами.
Выбор победителя будет происходить в два этапа: заочный отбор заявок и питч-сессия. Эксперты конкурса будут обращать внимание на новизну идеи, актуальность и перспективность применения технологии в своей сфере.
Во время питч-сессии стартапы представят свои идеи и проекты жюри и участникам мероприятия, среди которых — руководители юридических департаментов корпораций, директора по трансформации бизнеса и IT, консультанты и интеграторы, LegalOps-специалисты, практикующие юристы.
Авторы лучшего проекта гарантированно получат денежный приз, а также — при условии взаимного интереса жюри и самого конкурсанта — возможность для дальнейшего коммерческого сотрудничества с PravoTech. Условия такого взаимодействия будут определены индивидуально.
Жюри конкурса:
- Алексей Пелевин, CEO и основатель PravoTech;
- Кирилл Фадеев, коммерческий директор PravoTech;
- Илья Королев, партнер и управляющий портфелем ФРИИ, бизнес-ангел.
Подробная информация и подача заявки — на сайте.
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