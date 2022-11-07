В рамках «Премии Рунета» пользователи выберут лучшего блогера, социальный проект и бизнес-сообщество в соцсетях

Во всероссийской онлайн-акции «Народное голосование», которое проходит в рамках «Премии Рунета», любой интернет-пользователь сможет проголосовать за понравившийся проект или блогера. Голосование будет проходить в мини-приложении «ВКонтакте» в официальном сообществе премии.
Победители «Народного голосования» будут определены в трех номинациях:
- «Лучший блогер Рунета».
- «Лучшее бизнес-сообщество в соцсетях».
- «Лучшие социальные проекты в Рунете».
«Премию Рунета» в номинации «Лучший блогер Рунета» вручат физическому лицу, выступающему не от имени бренда, организаций, коммерческих и некоммерческих структур, создающему контент на любую тему в любом формате (видео, фото, текст и т.д.).
В номинации может принять участие блогер, который обязательно имеет аккаунт в любой из российских социальных сетей. Минимальное количество активных пользователей/подписчиков блогера — 10 тыс., число просмотров единицы контента — от 25 тыс. Одна любая единица контента блогера, которая набрала 25 тыс. просмотров, дает ему право номинироваться.
В номинации «Лучшее бизнес-сообщество в соцсетях» награду получит официальное бизнес-сообщество с регулярным обновлением контента, заполненным профилем и числом подписчиков не менее одной тысячи. Ограничений по сфере и отрасли нет.
Критерии заполненности профиля:
- оформление;
- заполненная информация о бизнесе;
- подключение инструментов и работа с ними;
- контент: уникальность (без фотостоков и репостов), регулярность постинга, частота (минимум два раза в неделю), разнообразие форматов.
Участники номинации «Лучшие социальные проекты в Рунете» — проекты организаций или фондов, существующих и работающих не менее двух лет, придерживающихся принципов прозрачной работы. Они регулярно публикуют отчетность о расходовании средств, активно развиваются в digital-среде и реализовали креативную кампанию, которая имеет подтвержденный социальный эффект.
Номинант, набравший наибольшее число голосов по итогам открытого голосования, получит золотую статуэтку «Премии Рунета» и народное признание.
Подать заявку на участие можно на официальном сайте до 15 ноября. Лауреатов наградят в начале декабря в Москве.
Организатор «Премии Рунета» 2022 — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Мероприятие проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Фото на обложке: Laura Chouette /
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