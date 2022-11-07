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В рамках «Премии Рунета» пользователи выберут лучшего блогера, социальный проект и бизнес-сообщество в соцсетях

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Во всероссийской онлайн-акции «Народное голосование», которое проходит в рамках «Премии Рунета», любой интернет-пользователь сможет проголосовать за понравившийся проект или блогера. Голосование будет проходить в мини-приложении «ВКонтакте» в официальном сообществе премии.

В рамках «Премии Рунета» пользователи выберут лучшего блогера, социальный проект и бизнес-сообщество в соцсетях

Победители «Народного голосования» будут определены в трех номинациях:

  1. «Лучший блогер Рунета».
  2. «Лучшее бизнес-сообщество в соцсетях».
  3. «Лучшие социальные проекты в Рунете».

«Премию Рунета» в номинации «Лучший блогер Рунета» вручат физическому лицу, выступающему не от имени бренда, организаций, коммерческих и некоммерческих структур, создающему контент на любую тему в любом формате (видео, фото, текст и т.д.). 

В номинации может принять участие блогер, который обязательно имеет аккаунт в любой из российских социальных сетей. Минимальное количество активных пользователей/подписчиков блогера — 10 тыс., число просмотров единицы контента — от 25 тыс. Одна любая единица контента блогера, которая набрала 25 тыс. просмотров, дает ему право номинироваться.

В номинации «Лучшее бизнес-сообщество в соцсетях» награду получит официальное бизнес-сообщество с регулярным обновлением контента, заполненным профилем и числом подписчиков не менее одной тысячи. Ограничений по сфере и отрасли нет. 

Критерии заполненности профиля: 

  • оформление; 
  • заполненная информация о бизнесе; 
  • подключение инструментов и работа с ними; 
  • контент: уникальность (без фотостоков и репостов), регулярность постинга, частота (минимум два раза в неделю), разнообразие форматов.

Участники номинации «Лучшие социальные проекты в Рунете» — проекты организаций или фондов, существующих и работающих не менее двух лет, придерживающихся принципов прозрачной работы. Они регулярно публикуют отчетность о расходовании средств, активно развиваются в digital-среде и реализовали креативную кампанию, которая имеет подтвержденный социальный эффект.

Номинант, набравший наибольшее число голосов по итогам открытого голосования, получит золотую статуэтку «Премии Рунета» и народное признание.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте до 15 ноября. Лауреатов наградят в начале декабря в Москве.

Организатор «Премии Рунета» 2022 — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Мероприятие проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото на обложке: Laura Chouette / Unsplash

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