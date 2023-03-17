Идет прием заявок на премию Rassvet.award для PR-менеджеров digital-агентств

Премия Rassvet.award вручается за резонансные кампании на digital-рынке. Подать заявку на участие могут авторы PR-кампаний, созданных в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2023. Участие бесплатное.
Rassvet.award призвана отметить PR-специалистов, которые влияют на отрасль, задают стандарты для рынка и передают экспертизу молодым коллегам. «Рынок нуждается в энтузиастах, способных создавать новые форматы. Мы хотим отметить достойных: дерзких и профессиональных PR-менеджеров агентского рынка, которые сумели выйти за рамки рутинных процессов. И такие специалисты на рынке есть! Мы считаем, им немедленно пора выходить из тени», — сказала Светлана Ерохнович, основатель Rassvet.digital.
В этом году рейтинговое агентство RUWARD совместно с Rassvet.digital также запускают специальную номинацию для PR-специалистов в рамках премии digital-агентств RUWARD AWARD.
Для участия в премии нужно подать заявку до 1 апреля 2023 и приложить:
- контакт руководителя, который может дать рекомендацию;
- портфолио или кейс, реализованный с 1 марта 2022 по 1 марта 2023. Визуализация на усмотрение участника. Структура: задача, решение и результат.
Номинироваться можно как лично, так и подать заявку за своего руководителя или коллегу.
Оценивать работы будут эксперты из российских компаний, агентских ассоциаций и рейтинговых площадок, среди которых:
- Лилия Глазова, CEO PR News, председатель АКОС;
- Андрей Терехов, CEO группы RUWARD/Cossa;
- Екатерина Демкина, исполнительный директор РАЭК;
- Мария Скорик, руководитель отдела внутренних коммуникаций в AliExpress;
- Ирина Рак, ведущий PR-специалист в «Яндексе»;
- Карина Павловская, руководитель отдела маркетинга брендов и продуктов Skyeng;
- Ульяна Смольская, PR-директор Avito;
- Анна Смирнова, руководитель PR-отдела в «СберСпасибо» и другие.
К 15 апреля будет сформирован шорт-лист номинантов, торжественная церемония награждения состоится в конце апреля в Москве.
Отраслевую поддержку премии осуществляет Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК).
Фото на обложке: CHAINFOTO24 /
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