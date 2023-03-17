Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Партнеры
Партнеры

Идет прием заявок на премию Rassvet.award для PR-менеджеров digital-агентств

Партнеры
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Премия Rassvet.award вручается за резонансные кампании на digital-рынке. Подать заявку на участие могут авторы PR-кампаний, созданных в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2023. Участие бесплатное. 

Идет прием заявок на премию Rassvet.award для PR-менеджеров digital-агентств
RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Rassvet.award призвана отметить PR-специалистов, которые влияют на отрасль, задают стандарты для рынка и передают экспертизу молодым коллегам. «Рынок нуждается в энтузиастах, способных создавать новые форматы. Мы хотим отметить достойных: дерзких и профессиональных PR-менеджеров агентского рынка, которые сумели выйти за рамки рутинных процессов. И такие специалисты на рынке есть! Мы считаем, им немедленно пора выходить из тени», — сказала Светлана Ерохнович, основатель Rassvet.digital.

В этом году рейтинговое агентство RUWARD совместно с Rassvet.digital также запускают специальную номинацию для PR-специалистов в рамках премии digital-агентств RUWARD AWARD

Для участия в премии нужно подать заявку до 1 апреля 2023 и приложить: 

  • контакт руководителя, который может дать рекомендацию; 
  • портфолио или кейс, реализованный с 1 марта 2022 по 1 марта 2023. Визуализация на усмотрение участника. Структура: задача, решение и результат. 

Номинироваться можно как лично, так и подать заявку за своего руководителя или коллегу.

Оценивать работы будут эксперты из российских компаний, агентских ассоциаций и рейтинговых площадок, среди которых:

  • Лилия Глазова, CEO PR News, председатель АКОС;
  • Андрей Терехов, CEO группы RUWARD/Cossa;
  • Екатерина Демкина, исполнительный директор РАЭК;
  • Мария Скорик, руководитель отдела внутренних коммуникаций в AliExpress;
  • Ирина Рак, ведущий PR-специалист в «Яндексе»;
  • Карина Павловская, руководитель отдела маркетинга брендов и продуктов Skyeng;
  • Ульяна Смольская, PR-директор Avito;
  • Анна Смирнова, руководитель PR-отдела в «СберСпасибо» и другие. 

К 15 апреля будет сформирован шорт-лист номинантов, торжественная церемония награждения состоится в конце апреля в Москве.

Отраслевую поддержку премии осуществляет Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК).

Фото на обложке: CHAINFOTO24 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Не зная броду, не суйся в пучину Индийского океана: что нужно знать о пиаре в Индии
  2. 2 Стартовал прием заявок на премию для предпринимателей в сфере PR «Громче!»
  3. 3 Как сделать ролик для бизнеса, чтобы результат оправдал ожидания
  4. 4 Нейросети в PR: 9 вариантов, как их использовать
  5. 5 Открыт набор в карьерный проект для пиарщиков «PR-акселератор»

ВОЗМОЖНОСТИ

17 марта 2023

Investment Readiness Accelerator

17 марта 2023

ART TEAM

18 марта 2023

Worldwide Pitch Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ