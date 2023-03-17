Идет прием заявок на премию Rassvet.award для PR-менеджеров digital-агентств

Премия Rassvet.award вручается за резонансные кампании на digital-рынке. Подать заявку на участие могут авторы PR-кампаний, созданных в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2023. Участие бесплатное.

Rassvet.award призвана отметить PR-специалистов, которые влияют на отрасль, задают стандарты для рынка и передают экспертизу молодым коллегам. «Рынок нуждается в энтузиастах, способных создавать новые форматы. Мы хотим отметить достойных: дерзких и профессиональных PR-менеджеров агентского рынка, которые сумели выйти за рамки рутинных процессов. И такие специалисты на рынке есть! Мы считаем, им немедленно пора выходить из тени», — сказала Светлана Ерохнович, основатель Rassvet.digital.

В этом году рейтинговое агентство RUWARD совместно с Rassvet.digital также запускают специальную номинацию для PR-специалистов в рамках премии digital-агентств RUWARD AWARD.

Для участия в премии нужно подать заявку до 1 апреля 2023 и приложить:

контакт руководителя, который может дать рекомендацию;

портфолио или кейс, реализованный с 1 марта 2022 по 1 марта 2023. Визуализация на усмотрение участника. Структура: задача, решение и результат.

Номинироваться можно как лично, так и подать заявку за своего руководителя или коллегу.

Оценивать работы будут эксперты из российских компаний, агентских ассоциаций и рейтинговых площадок, среди которых:

Лилия Глазова, CEO PR News, председатель АКОС;

Андрей Терехов, CEO группы RUWARD/Cossa;

Екатерина Демкина, исполнительный директор РАЭК;

Мария Скорик, руководитель отдела внутренних коммуникаций в AliExpress;

Ирина Рак, ведущий PR-специалист в «Яндексе»;

Карина Павловская, руководитель отдела маркетинга брендов и продуктов Skyeng;

Ульяна Смольская, PR-директор Avito;

Анна Смирнова, руководитель PR-отдела в «СберСпасибо» и другие.

К 15 апреля будет сформирован шорт-лист номинантов, торжественная церемония награждения состоится в конце апреля в Москве.

Отраслевую поддержку премии осуществляет Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК).

Фото на обложке: CHAINFOTO24 / Shutterstock