На пресс-конференции «РУССОФТ» обсудят будущее ИТ-индустрии

8 ноября в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция «ИТ-индустрия на пороге выбора: встать в ряды мировых лидеров или обслуживать чужие решения», посвященная самым актуальным вопросам, которые стоят сейчас перед ИТ-компаниями и будущем индустрии.
Присоединиться к мероприятию можно будет онлайн на официальной странице «РУССОФТ» во «ВКонтакте» и на сайте «Известий».
Эксперты обсудят:
- насколько российская индустрия разработки ПО готова к импортозамещению и обеспечению страны технологическим суверенитетом;
- что показал этап работы ИЦК и ЦКР;
- готова ли индустрия быть среди альтернативных лидеров предоставления миру платформ и продуктов киберфизического мира;
- как меняется кадровый рынок России, насколько велик ущерб от отъезда программистов за рубеж;
- способна ли индустрия разработки ПО России самостоятельно стать лидером нового технологического уклада и насколько велик потенциал мирового сотрудничества;
- как строятся взаимоотношения индустрии с российским государством;
- что государству нужно сделать еще для реального превращения индустрии разработки ПО в локомотив инновационного развития экономики страны в новом технологическом укладе.
Модератор дискуссии — Валентин Макаров, президент НП «РУССОФТ».
Спикеры:
- Павел Калякин, генеральный директор «МойОфис»;
- Елена Бочерова, исполнительный директор «Киберпротект»;
- Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT;
- Андрей Шастин, директор по стратегическим инициативам и партнерствам Auriga;
- Лев Матвеев, председатель совета директоров «СерчИнформ»;
- Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf;
- Сергей Резонтов, генеральный директор IBS InfiniSoft;
- Андрей Гулидин, заместитель генерального директора, директор департамента по развитию бизнеса Группы «Иннотех».
Больше информации — на странице мероприятия.
Фото на обложке: Peter Gombos /
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