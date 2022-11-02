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На пресс-конференции «РУССОФТ» обсудят будущее ИТ-индустрии

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

8 ноября в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция «ИТ-индустрия на пороге выбора: встать в ряды мировых лидеров или обслуживать чужие решения», посвященная самым актуальным вопросам, которые стоят сейчас перед ИТ-компаниями и будущем индустрии.

Присоединиться к мероприятию можно будет онлайн на официальной странице «РУССОФТ» во «ВКонтакте» и на сайте «Известий».

На пресс-конференции «РУССОФТ» обсудят будущее ИТ-индустрии
Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Эксперты обсудят:

  • насколько российская индустрия разработки ПО готова к импортозамещению и обеспечению страны технологическим суверенитетом;
  • что показал этап работы ИЦК и ЦКР;
  • готова ли индустрия быть среди альтернативных лидеров предоставления миру платформ и продуктов киберфизического мира;
  • как меняется кадровый рынок России, насколько велик ущерб от отъезда программистов за рубеж;
  • способна ли индустрия разработки ПО России самостоятельно стать лидером нового технологического уклада и насколько велик потенциал мирового сотрудничества;
  • как строятся взаимоотношения индустрии с российским государством;
  • что государству нужно сделать еще для реального превращения индустрии разработки ПО в локомотив инновационного развития экономики страны в новом технологическом укладе.

Модератор дискуссии — Валентин Макаров, президент НП «РУССОФТ».

Спикеры:

  • Павел Калякин, генеральный директор «МойОфис»;
  • Елена Бочерова, исполнительный директор «Киберпротект»;
  • Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT;
  • Андрей Шастин, директор по стратегическим инициативам и партнерствам Auriga;
  • Лев Матвеев, председатель совета директоров «СерчИнформ»;
  • Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf;
  • Сергей Резонтов, генеральный директор IBS InfiniSoft;
  • Андрей Гулидин, заместитель генерального директора, директор департамента по развитию бизнеса Группы «Иннотех».

Больше информации — на странице мероприятия.

Фото на обложке: Peter Gombos / Unsplash

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