8 ноября в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция «ИТ-индустрия на пороге выбора: встать в ряды мировых лидеров или обслуживать чужие решения», посвященная самым актуальным вопросам, которые стоят сейчас перед ИТ-компаниями и будущем индустрии.

Присоединиться к мероприятию можно будет онлайн на официальной странице «РУССОФТ» во «ВКонтакте» и на сайте «Известий».

На пресс-конференции «РУССОФТ» обсудят будущее ИТ-индустрии